La Junta de Andalucía pretende poner en marcha un Reglamento de evaluación para los funcionarios y empleados públicos, de manera que «el que trabaja más se le reconozca ese mayor trabajo y el que trabaja menos pues se le avise de que no está cumpliendo con sus responsabilidades». Esta es una de las medidas incluidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, según detalló este martes el consejero de Justicia, Administración Pública y Función Pública, José Antonio Nieto, tras la aprobación del mismo y del primer Plan de Igualdad para la Administración General de la Junta en el Consejo de Gobierno.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Nieto defendió que Andalucía, con esta iniciativa, se sitúa a «la vanguardia», una senda que, aseguró, empiezan a seguir otras comunidades autónomas como el País Vasco, antes de considerar que esa evaluación del trabajo de los empleados públicos que «se está poniendo encima de la mesa no es una imposición», por lo que apeló a que sus negociadores «crean en la bondad del sistema y en la objetividad de la evaluación». El consejero añadió que «en el Plan Estratégico de Recursos Humanos ponemos un nuevo modelo de evaluación, que se concretará en ese Reglamento de evaluación».

«Sin ninguna duda es el camino que se debe seguir», afirmó el consejero, quien remarcó que los buenos empleados «merecen que se reconozca su trabajo» y que, por ello, «se premia», de lo que aseveró que «a los trabajadores que no atienden a la responsabilidad que le toca merecen que se les llame la atención» con el argumento de que «le estamos pagando su salario y todo el mundo entiende que es público». «Queremos que también tenga un reconocimiento no sólo económico, no sólo a nivel salarial, sino también en oportunidades de ascenso, de traslado», explicó el consejero.

«Es el camino que tenemos que seguir para mejorar la administración pública y hacer que la justicia prevalezca sobre cualquier otra cosa, que el que trabaja más se le reconozca ese mayor trabajo y el que trabaja menos pues se le avise de que no está cumpliendo con sus responsabilidades», prosiguió explicando Nieto.

Asimismo, Nieto dijo, sobre una previsión de la Ley de Función Pública de Andalucía, acerca del Reglamento de evaluación del desempeño de los empleados públicos, que es un tema que «se está negociando ya con los sindicatos», y deberá aprobarse en la Mesa Sectorial de la Función Pública. Además, proclamó que «estamos planteando a las organizaciones sindicales que la clave sea qué se evalúa, no quién lo evalúe».

El consejero reconoció que se trata de «una negociación compleja» con los sindicatos por cuanto supone «un tema difícil que se pone en marcha por primera vez» con el propósito de aportar «una forma radical» a la hora de «evaluar el trabajo y de liderar equipos». «Queremos que los sindicatos se sientan cómodos, que no tengan miedo, que no crean que aquí puede generarse algún tipo de problema para el funcionario público», proclamó Nieto.

El consejero de Justicia apeló también a implantar «datos objetivos» para considerar «quién está desarrollando mejor su trabajo», por lo que esgrimió el principio de dar «reconocimiento» a los empleados públicos que demuestren «una mejor disposición». Asimismo, dijo que se trata de «un asunto clave que tenemos que resolver bien».