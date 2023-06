El Parlamento de Andalucía aprobó ayer la ley de policías locales, que permitirá a los ayuntamientos destinar hasta el 20 % de las vacantes al acceso de profesionales de marinería y tropa con más de cinco años de servicio y obliga a los municipios de más de 5.000 vecinos a tener un mínimo de cinco agentes. La norma fue aprobada con los únicos votos a favor del PP y el rechazo del PSOE, Vox, Por Andalucía y del grupo Mixto-Adelante. La nueva ley afectará a los casi 10.000 policías locales que existen en Andalucía, tiene como objetivo incrementar el actual nivel de coordinación e incorporará procedimientos y medios técnicos homologados que se adaptan al progreso tecnológico y que permitirán una mejor respuesta en las funciones de los cuerpos, según el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

El consejero, que sostuvo que la ley salda una deuda pendiente de más de 20 años con los policías locales y sitúa a este cuerpo en el siglo XXI, rechazó las criticas de la oposición de falta de consenso y, de hecho, resaltó que es de las «más participativas» con la incorporación de 78 enmiendas, de ellas 26 transaccionales de los grupos. «Es la ley más moderna de España, la más avanzada y progresista, que recoge la colaboración con los ayuntamientos», indicó, además de destacar que los pequeños municipios tendrán policías, lo que «incrementa» su estabilidad y seguridad.

Según el consejero, la norma recoge la convocatoria unificada de empleo, la reducción de trámites, la apuesta por las patrullas conjuntas y la reserva para los militares que cumplan los requisitos. Con la aprobación de esta ley, Andalucía «será más segura, se otorga más seguridad y derechos a los policías locales y se mejoran los medios técnicos», insistió el consejero.

Pese a haber incorporado algunas enmiendas al proyecto de ley, todos los grupos de la oposición coincidieron en la «falta de voluntad» del PP para aceptar sus propuestas y criticaron el «rodillo» parlamentario. La socialista Irene García no dudó en señalar que la ley es una «oportunidad perdida» por la «sinrazón» del PP de «negarse» a mejorarla, de lo que responsabiliza a la Consejería de Presidencia. «La ley requería un mayor consenso, pero ha sido imposible. No es novedosa, ni de vanguardia, ni de referencia y no adapta a la policía local a las nuevas condiciones de seguridad», advirtió García, que cree que se trata de una norma de «mínimos que vulnera» las competencias de los ayuntamientos al «no» garantizar la financiación suficiente.

Tampoco convence a Vox, cuyo diputado, Benito Morillo, esgrimió que el texto está lleno de «sesgos ideológicos y coquetea» con el lenguaje inclusivo, a la vez que cuestionó la «poca» voluntad el PP para el acuerdo. Morillo recriminó al PP que no haya aceptado la equiparación de la policía local con el resto de cuerpos de seguridad y tildó de «gravísima irresponsabilidad» que la ley «contemple» las patrullas unipersonales que «atentan» contra la seguridad de agentes y persona. También rechazó este tipo de patrullas el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, que consideró «manifiestamente insuficiente» el contenido de la ley al «no adaptar» el cuerpo a las nuevas tecnologías «ni garantizar» la financiación a los ayuntamientos. «Deja demasiadas cosas en el tintero, no es moderna, solo convence al PP y va contra los criterios de los sindicatos policiales», indicó Delgado.