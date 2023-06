El polémico examen de Matemáticas II del segundo día de la Selectividad de Andalucía 2023 sigue dando de qué hablar. Y es que, tras las quejas de padres y alumnos, muchos de los cuales han salido llorando ante una prueba que consideraban "imposible" de resolver, ahora se ha creado una página de firmas en las que se pide a la Junta de Andalucía impugnar el examen, y que por tanto no cuente para la nota de la PEvAU.

Un examen "más difícil de lo normal"

El test de Matemáticas II, relativo al Bachillerato de Salud y al Tecnológico, ha generado un importante revuelo. La prueba, que ha tenido lugar a las 8.30 horas en toda la comunidad autónoma, ha sido calificada como "demasiado difícil", "imposible" o "mucho más complicada de lo habitual" por alumnos e algunos incluso profesores.

Y es que, tras acabar el ejercicio, muchos estudiantes han mostrado su enfado en redes sociales. Algunos de ellos han asegurado que han salido llorando, mientras que otros se han aferrado al humor y la ironía para sobrellevar la situación. No obstante, el mensaje casi unánime apuntaba a que ha sido un examen con un nivel de dificultad atípico en Selectividad. Cabe recordar que estos tres días de pruebas son vitales para el alumnado, ya que en ello se juegan gran parte de su futuro académico, ya que la PEvAU determina en gran medida qué carrera o grado podrán estudiar el próximo curso.

Humor y ayuda en las redes

Como se ha señalado anteriormente, las redes sociales se han llenado de mensajes que hacían referencia al ya famoso examen de Matemáticas II en Andalucía. Tanto se ha comentado el tema que en Twitter ha sido trending topic gran parte de la mañana y de la tarde. Entre todos los comentarios, además de las quejas y las exageraciones, ha reinado el humor, la ironía y la ayuda, ya que algunos profesores han corregido el examen y publicado las respuestas en internet para que los chicos y chicas puedan compararlo con sus respuestas.

Piden que se anule el examen

Toda esta polémica ha saltado de Twitter y WhatsApp fundamentalmente, a Change.org. En esta plataforma, se ha creado una petición para que la Junta impugne el examen, y por ende no cuente en la nota de Selectividad. "Mediante las firmas de todos los andaluces que no estamos de acuerdo con el examen de Matemáticas II de selectividad de junio de 2023, podemos lograr la impugnación del mismo, y luchar así por nuestro futuro, y para que un examen no nos arruine todo el esfuerzo dedicado durante nuestra preparación para Selectividad" señala la descripción de la petición, creada por Fernando Guerro Sánchez. En apenas 6 horas, y al momento de redacción de este artículo, cerca de 7.000 personas han firmado.