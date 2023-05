La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha descartado hacer coincidir el desembalse previsto para este mes de mayo con la romería del Rocío, por lo que las hermandades que tradicionalmente cruzan el Vado del Quema, en el Guadiamar, lo harán este año sin agua. Desde la CHG apuntaron que han sido los propios regantes de la comarca los que han propuesto fijar el desembalse para el 29 de mayo, Lunes de Pentecostés, y el organismo de cuenca ha atendido su petición.

Ello motivará que el Vado del Quema, situado en Aznalcázar (Sevilla) y uno de los puntos de tránsito rociero más emblemáticos de la romería al llevarse a cabo allí el bautizo simbólico de los nuevos peregrinos que transitan con las más de 60 hermandades que pasan por él, no lleve agua este año 2023. La CHG llevaba estudiando la posibilidad de hacer coincidir el desembalse del Agrio con la romería desde que recibiera la petición de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.

No obstante, la Administración andaluza venía realizando esta solicitud desde 2016, pero las especiales circunstancias de sequía ha motivado que el asunto haya tenido que ser analizado por los técnicos y teniendo en cuenta la opinión de los regantes de la zona.

En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva antes de conocerse la decisión de la CHG, el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, apuntó que «se trata de una cuestión técnica y si se da la circunstancia bien y si no se da, pues también». Las hermandades del Rocío de Sevilla capital habían asumido ya que no habría agua en el Quema, después de que se hubiera barajado días atrás la posibilidad de hacer coincidir el desembalse del río con el discurrir de los rocieros; y ello, tras recibir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una petición de la Delegación del Gobierno, en el marco del Plan Romero. Las hermandades entendían y entienden que, dada la situación actual de sequía y el «grave problema que todos padecemos», no se lleve a cabo el desembalse «exprofeso» por el paso de los rocieros. Este asunto había generado cierta polémica entre los gobiernos central y autonómico.

Así, mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostraba «sorprendida» de que la Junta quisiera ponerse «una medalla» y señalaba que «no es un buen año para que se pronuncie así», el presidente de la Junta aseguraba que era una decisión que tenía que tomar la autoridad competente, que es la CHG, que es quien «debe estudiar y valorar si es oportuno o no».