El Plan de Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía inició en marzo la campaña de control de establecimientos de restauración que hasta el próximo mes de diciembre afectará a más de 1.000, en los que se comprobará el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a su ámbito.

Se controlarán, entre otros aspectos: el cumplimiento de la normativa autonómica de hojas de quejas y reclamaciones, referente a la existencia de la mismas y a su cartel anunciador; o que la información sobre los servicios que se ofrecen se correspondan con el precio final completo, incluidos los impuestos, informó este domingo la Junta en un comunicado.

Además, se observará el cumplimiento de la norma vigente en materia de defensa de las personas consumidoras en el ámbito de los servicios de restauración -se incluye el control para evitar la comercialización de productos de pesca no autorizados-; el cumplimiento de la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, en relación con las aceiteras; o el cumplimiento de la legislación sobre alérgenos e intolerancias.

En particular, se vigilará que no aparezcan indicaciones como precio según mercado (S/M); que la venta de productos de charcutería, queso, o productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal se efectúa por unidades de peso; que la oferta de moluscos o crustáceos se realiza por peso o por unidades y se indica, en este último caso, su número; que se entrega factura o justificante de pago con su contenido obligatorio; que el establecimiento puede acreditar la trazabilidad de sus productos; o que se dispensa agua no envasada de manera gratuita por parte del establecimiento.

La campaña de inspección de restauración llevada a cabo en 2022 se saldó en la comunidad autónoma con 1.183 actuaciones inspectoras en 642 establecimientos visitados e incumplimientos en 116 casos, el 17,9% del total.