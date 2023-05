Un total de 119 alcaldes de los 786 municipios existentes en Andalucía cuando se celebraron las últimas elecciones municipales en 2019 no optarán a la reelección este domingo 28 de mayo. De acuerdo a los datos recabados por Europa Press, la provincia que cuenta con el mayor número de regidores que no intentará repetir es Almería, con 23, seguida de Granada y Sevilla, con una veintena de candidatos en cada provincia, Málaga con 18, 15 en Córdoba, once en Jaén, diez en Huelva y dos en Cádiz.

Destaca el caso significativo de Marinaleda, municipio de la Sierra Sur sevillana bastión de la izquierda que contará con un nuevo alcalde, gane quien gane, porque Juan Manuel Sánchez Gordillo, regidor desde 1979, no concurrirá a las elecciones. En dos municipios cordobeses, con distintos contextos, tampoco repetirán dos alcaldes del PSOE. En Peñarroya-Pueblonuevo el actual regidor, José Ignacio Expósito, dejó el PSOE para formar una agrupación de electores. Y en Guadalcázar, Francisco Estepa también ha dejado el partido pero no se presenta bajo otras siglas. Además, destaca en Cádiz que el actual alcalde de la capital, José María González Kichi, no optará a la reelección tras haber estado dos mandatos al frente. Huelva y Sevilla Por provincias, en Huelva, al menos diez alcaldes de la provincia no concurrirán a las próximas elecciones. Esto ocurrirá en Punta Umbría, Higuera de la Sierra, Hinojos, Aroche, Chucena, Manzanilla, Zufre, Villanueva de los Castillejos, Fuenteheridos y Lucena del Puerto. En Sevilla, al menos una veintena de alcaldes de la provincia no se presenta, la mayoría del PSOE -formación política que gobierna en 72 localidades, con mayoría absoluta en 53 de ellas- y de pueblos de menos de 20.000 habitantes. Córdoba y Almería En Córdoba, la gran mayoría de los actuales alcaldes y alcaldesas con los que cuentan PSOE, PP e IU repetirán como cabeza de cartel de sus respectivas formaciones para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, de tal forma que de un total de 43 alcaldes socialistas repiten como candidatos 34 (79%), mientras que de los 16 alcaldes del PP repiten al frente de sus respectivas candidaturas 14 (87%), y en el caso de IU, que cuenta con trece alcaldías, repiten como candidatos nueve (69%). En Almería, un total de 23 alcaldes que comenzaron su mandato tras las elecciones municipales de 2019 en los 103 pueblos de la provincia no repetirán como candidatos, ni por la formación a la que han representado hasta el momento ni por ninguna otra. El PSOE será la formación que más alcaldías tratará de revalidar con alcaldes distintos en un total de 14 municipios. Jaén y Cádiz En Jaén, de los 67 alcaldes que tiene el PSOE en la provincia vuelven a presentarse 58 y cambian de candidato en Alcaudete, Bedmar, Cambil, Cazorla, Escañuela, Fuerte del Rey, Jódar, Villanueva del Arzobispo y Santiago Pontones. Por otro lado, el PP hasta abril contaba con 17 alcaldes en la provincia de Jaén, aunque el abandono de la alcaldesa de Begíjar, Eufrasia Martínez, que se ha pasado al grupo de no adscritos, ha dejado el número de alcaldías en manos de los populares en 16. En el caso de la formación popular hay que destacar que el alcalde de Cárcheles, Enrique Puñal, y el de Aldeaquemada, Manuel Fernández, que se presentaron por Ciudadanos en las elecciones de 2019 tras la crisis interna abierta en el PP provincial, ahora regresan a la bancada azul. En Cádiz, otro alcalde que no se presentará como cabeza de cartel es Manuel Flor en Vejer, del PP, donde vuelve a presentarse Pepe Ortiz, que fue quien lo hizo en 2019 ganando con mayoría absoluta esos comicios, aunque meses después renunciara a la Alcaldía para quedarse como concejal de Turismo al ser nombrado diputado nacional. Ahora, para las elecciones de mayo vuelve a concurrir como candidato. Granada y Málaga En Granada, la mayoría de alcaldes de los 174 municipios de la provincia volverán a encabezar las listas de sus propios partidos en sus municipios, pero no se presentan a la reelección los alcaldes de Albondón, Almegíjar, Atarfe, Campotéjar, Chauchina, Cijuela, Colomera, Cúllar, Dehesas Viejas, Fonelas, Guadahortuna, Jayena, La Peza, Lanteira, Lobras, Lújar, Moraleda de Zafayona, Nigüelas, Pinos Puente, Salobreña, Villanueva de las Torres y Víznar. En el PSOE, no serán candidatas alcaldesas con destacadas trayectorias en el ámbito municipal, como las de Nigüelas, Guadahortuna y Salobreña, mientras que en Lújar, uno de los alcaldes históricos Manuel Mariano González (PP) será sustituido en la lista por José Antonio González. Por último, en Málaga, los que no repiten son once del PSOE, dos del PP, cuatro de IU y Cs pierde su único alcalde. Así, el PSOE malagueño despide a tres rostros históricos: los alcaldes de Almogía, Cristóbal Torreblanca; de Faraján, Fernando Fernández; y de Ojén, José Antonio Gómez Nono.