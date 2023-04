La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pidió este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que «asuma su error, que reconozca que mintió y prometió cosas que sabía que no podía cumplir» y que «retire inmediatamente» la proposición de Ley de reordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana. En declaraciones a los medios de comunicación en la Feria de Abril de Sevilla, la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España indicó que Moreno «se ha intentado hacer pasar por algo que no es, él ha ido siempre de moderado y en el fondo lo que tenemos enfrente es un extremista del Partido Popular que ha hecho cosas o se ha atrevido a proponer cosas que no se ha atrevido a proponer nadie».

Como ejemplo puso la propuesta que hicieron de privatizar la atención primaria, «algo a lo que no se ha atrevido absolutamente nadie más en este país y lo está demostrando ahora convirtiéndose en el Bolsonaro andaluz». «Como hizo Bolsonaro con la Amazonía lo está haciendo igual el señor Moreno Bonilla con Doñana, que quiero recordar que es un patrimonio ecológico no solo de los andaluces, que por supuesto, pero también del conjunto de los españoles y del conjunto de la humanidad, porque es la principal reserva ecológica de toda Europa», aseveró Belarra. En su opinión, «tenemos la enorme suerte los españoles y las españolas de poder disfrutar de esta joya natural pero también tenemos la responsabilidad de cuidarla y en ese sentido le pido al señor Moreno que rectifique, que reconozca su error, que reconozca que mintió y que retire inmediatamente esa ley». La ministra puso en valor el hecho de que «el bipartidismo en Andalucía ha demostrado que no es capaz de dar respuesta a los problemas que llevan teniendo los andaluces desde hace décadas».