En declaraciones a los medios a su llegada a la convención municipal que el PSOE celebra este fin de semana en Valencia, Espadas criticó la tramitación parlamentaria de una ley para ampliar los regadíos en Doñana que cuenta con el apoyo del PP y Vox.

«El PP y sobre todo Moreno Bonilla se ha equivocado de forma grave desde el punto de vista institucional y político asumiendo una responsabilidad de la que estoy seguro ya se está arrepintiendo y, si no es así, debería de hacerlo lo antes posible», afi-mó Espadas.

En su opinión, el «camino unilateral» de Moreno Bonilla conduce «a la confrontación y no resuelve el problema», mientras que el «camino del diálogo» que asegura que se emprendió en 2014 con el plan especial de ordenación de las zonas de regadío llevó a «un punto de equilibrio» para tratar de «buscar una solución».

En este sentido, sostuvo que el presidente andaluz tiene ahora una «oportunidad» de optar por el diálogo tras la aprobación el jueves en el Parlamento andaluz de una iniciativa del PSOE-A para instar a la Junta y al Gobierno central a constituir una comisión bilateral que permita a ambas administraciones analizar de manera conjunta los distintos asuntos que afectan al Parque Nacional de Doñana.

«Podría ser una posibilidad para que (Moreno Bonilla) congelara la tramitación de la proposición de ley, que es lo que queremos todos, y se siente en una mesa», añadió.

Espadas denunció que el plan para ampliar los regadíos de Doñana crea «falsas expectativas sobre un agua que no existe» y supone además una amenaza «muy grave» al ecosistema.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho alusión a Doñana en su intervención en la inauguración de la conferencia municipal y ha sentenciado: «Doñana no se toca, salvemos Doñana».

Fuentes de la parte socialista del Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que es «incomprensible» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya «puesto de perfil» con Doñana.

Las mismas fuentes creen que el PP presentó el plan en el Parlamento andaluz en forma de proposición de ley no como proyecto de ley para evitar ser acusados de prevaricación.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigió ayer sábado al Gobierno que deje de intentar tutelar a Andalucía y criticó la campaña de «bulos» del PSOE, al que reprochó que sea capaz de desprestigiar Doñana con falsedades «por un puñado de votos».

Moreno hizo estas consideraciones durante el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Esaú Pérez, en el que exigió al Gobierno central que abandone los ataques «constantes» a Andalucía por el mero hecho de que hay un gobierno de otro color político.

El presidente andaluz y del PP regional insistió en que «en política se pueden hacer y decir muchas cosas» entre la que no estaría mentir ni una campaña de bulos sobre sanidad y ahora sobre la gestión de Doñana que vinculó al nerviosismo de los «adversarios políticos».

Tras las declaraciones sobre Doñana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Moreno reclamó que dejen a la Junta ejercer su autonomía: «Somos un pueblo maduro que puede tomar decisiones sin tutelas de Sánchez». Moreno también reprochó a los socialistas que «por un puñado de votos» estén dispuestos a desprestigiar a Andalucía y recordó que las críticas pasaron primero por la sanidad y se centran ahora en Doñana.

«Todo el mundo sabe que la sanidad es intocable, y que Doñana es intocable», resumió Moreno, que aseguró que su gobierno protege los recursos y está afrontando «problemas heredados».

«Nos piden que no nos metamos en eso, en reformar o arreglar los problemas de cientos de agricultores abandonados en una situación de alegalidad», apuntó el presidente andaluz, que reconoció que aunque tomar decisiones es difícil, la Junta no se quedará de brazos cruzados.

Aseguró además que la Junta ha tomado decisiones sobre Doñana «con equilibrio, con honestidad y con sensatez» y siempre buscado el interés general.

Sánchez reclama «frenar el atropello»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó ayer al Partido Popular de Andalucía que aparque «su soberbia, reconozca el error y frene el atropello» que a su entender supone la regulación de regadíos planteada por Partido Popular andaluz y Vox en Doñana. El también secretario general del Partido Socialista Obrero Español se refirió a la proposición de ley de Partido Popular y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar cerca de mil hectáreas de regadío irregulares en el entorno del parque nacional de Doñana, en Huelva. Tras destacar que el parque nacional de Doñana es, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco, «el único patrimonio mundial que hay en la Península Ibérica» y supone un «paraíso natural» que hace de «sumidero de los gases de efecto invernadero», advirtió de que no se trata «del cortijo de nadie sino del patrimonio de todos; de los andaluces, de los españoles y también de los europeos». Por ello, defendió que «si lo dice la ciencia, la Unesco, la Comisión Europea y sentencias de tribunales españoles y europeos», se debe frenar lo que a su juicio supone un «atropello». «Yo lo que le pido a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha andaluza no se le puede pedir nada, es que aparque su soberbia, reconozca el error y frene este atropello», emplazó. Asimismo, el presidente del Gobierno defendió que gobernar es «trabajar para el interés de la mayoría y no sentirse el dueño de ningún cortijo, y mucho menos en democracia».