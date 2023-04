El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, exigió este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «menos bulos» sobre la proposición de ley de PP-A y Vox sobre la ordenación de zonas regables en la comarca del condado de Huelva, en el entorno de Doñana, y «menos insultos» a Andalucía. Además, dijo que la Junta irá el 3 de mayo a Bruselas «a contar la verdad frente a los disparates» de la ministra y vicepresidenta, Teresa Ribera.

«¿Cuál es la alternativa de Pedro Sánchez, además del insulto, la descalificación y la mentira, porque la desconocemos y los andaluces tenemos derecho a saberla?», preguntó y remarcó, tras las declaraciones del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que «es difícil establecer un diálogo si una de las partes se niega hablar o no ha querido negociar en ningún momento». «Solo hemos obtenido la callada por respuesta del Gobierno a las peticiones de que por favor se convocasen comisiones bilaterales técnicas», dijo.

En una comparecencia ante los medios en Almería, el portavoz del Gobierno andaluz lamentó el «clima enrarecido, de crispación interesada» que, a su juicio, está generando el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fernández-Pacheco demandó, asimismo, al presidente que «desautorice» a Teresa Ribera por referirse a Andalucía como «ese rinconcito, esa esquinita», y que explique el porqué el PSOE «se abstuvo en la anterior legislatura» en el Parlamento andaluz respecto a la proposición no de Ley sobre Doñana, y «hoy la califican como el mayor atentado contra el medio ambiente». «Que explique a esas 600 familias a las que los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía crearon un problema que nunca quisieron solucionar cuál es su alternativa», espetó.

Reclamó, además, a Sánchez que explique porque si su «primera medida» fue aprobar una Ley de Trasvases en 2018 que planteaba transferencias de agua desde las cuencas del Tinto y el Odiel a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, «han pasado cinco años sin que se haya hecho esa infraestructura». «Ha pasado lo que suele pasar con las promesas de Sánchez y por eso tenemos ese problema; lo que tiene que hacer es cumplir su palabra y hacer esa infraestructura cuanto antes», destacó.

"Desesperación" del PSOE-A

El portavoz de la Junta considera que la petición de Espadas para que se centre en la constitución de una comisión bilateral entre el Gobierno español y andaluz como la que apoyó el PP-A al respaldar parcialmente una proposición no de ley que defendió el PSOE con esa reivindicación es una «muestra de su desesperación».

«Si no puede ir con la cabeza bien alta paseando por las calles de Huelva, si no puede ir con la frente bien alta por las calles de Andalucía, lo que tiene que hacer es pedir perdón y volver al sentido común», trasladó. Al hilo de esto, aludió a «documentos publicados, cartas mías, personales, publicadas y conocidas de sobra», en las que le indicaba al Gobierno la necesidad de convocar la comisión y «nunca lo hizo» y defendió que el diálogo para la Junta «no es un objetivo, sino el camino».

"Clima productivo" en Bruselas

Respecto a la reunión técnico prevista el 3 de mayo en Bruselas, Fernández-Pacheco indicó que el Gobierno «no quiere crear un clima productivo», pero que la Junta irá «contar la verdad, a contar a la Comisión Europea que esta proposición no de ley no afecta al acuífero de Doñana, que no amnistía absolutamente a ningún infractor». «Si yo fuera comisario de la Comisión Europea y escuchara los disparates que está diciendo la ministra Ribera acerca de la proposición no de ley, yo también me preocuparía», afirmó, si bien se mostró convencido de que podrán trasladar que «no viene a crear un problema, que viene a solucionar un problema heredado».

Tras subrayar que incoó más de 300 expedientes sancionadores, que se van a «finalizar y sancionar», afirmó que al ejecutivo que preside Juanma Moreno le hubiera «gustado ir de la mano» del Gobierno a Bruselas. «En todo lo que atañe al parque nacional, la callada ha sido la única respuesta que hemos obtenido por parte del Gobierno, que no ha querido negociar en ningún momento», concluyó en sus declaraciones el consejero de Medio Ambiente, Fernández-Pacheco.