España pide a Londres conocer el flujo de militares en Gibraltar

Reino Unido y España negocian sobre las bases militares británicas en Gibraltar. Lo hacen diplomáticos y funcionarios de Defensa y Exteriores, sin presencia de miembros del Gobierno gibraltareño. Es una negociación paralela a la del Tratado para derribar la Verja. Pero la falta de avances y confianza en la primera negociación, la de la cuestión militar, dificulta, bloquea casi, la resolución de la segunda, la civil, que pretende crear una «zona de prosperidad compartida» entre Gibraltar y Campo de Gibraltar; de encajar a ese Peñón de 30.000 habitantes dentro de la zona Schengen y aduanera de la Unión Europea tras la salida de Reino Unido, la metrópoli, del club de la UE.

En Gibraltar algunos temen que la postura vehemente del Ministerio de Defensa británico a la hora de defender la autonomía de esa base malogre las negociaciones sobre cuestiones más prácticas, como el flujo de personas y mercancías entre el Peñón y el resto de la Península. La Armada Real británica (Royal Navy) tiene un puerto militar donde cada vez repara más buques de Su Majestad. La Fuerza Aérea Real (Royal Air Force o RAF) es dueña de un aeródromo cuya pista de aterrizaje alquila a una empresa que opera los vuelos civiles. Ninguna de esas dos instalaciones militares está dentro de la OTAN, al contrario de lo que ocurre con las bases de Morón y Rota, esta última a poco más de dos horas en coche. España exigió que estas quedaran fuera como condición para entrar en la Alianza Atlántica en 1981. Desde entonces, esas bases militares generan una enorme cantidad de suspicacias y desconfianza entre España y Reino Unido, a pesar de que ambos países son aliados dentro de la organización defensiva.

España aprieta para que Reino Unido dé su visto bueno a un acuerdo que incluya un intercambio sustancial de información. Se quiere tener un control de las tripulaciones que entran y salen por el puerto y el aeropuerto. Lo mismo con el material militar, ya sean los propios buques, submarinos nucleares, material para repararlo, munición, sistemas de comunicaciones, etc. El sistema de información para la entrada fluida que existe para las bases de Rota y Morón (de uso conjunto con Estados Unidos) no se aplica aquí. Y Madrid no quiere permitir que entren y salgan a su antojo en espacio Schengen estas tripulaciones y material sin ningún tipo de supervisión. Ni Madrid ni Bruselas: es España el país garante de esas fronteras exteriores de la UE.

Hay muchas posibilidades para generar confianza. La realización de ejercicios conjuntos en esas bases, el intercambio de listados de tripulaciones... También se podría tantear la presencia de un par de oficiales de enlace del Ejército del Aire o de la Marina española en esas bases. Pero esto hace saltar todas las alarmas del lado británico y del gibraltareño, por derivación. Genera alergia la presencia de uniformados españoles en lo que consideran territorio gibraltareño. Londres alega que nada de esto estaba incluido en el Acuerdo de Nochevieja de 2020, por el que España y Reino Unido fijaron un marco para que la Unión Europea negociara el estatus definitivo de relación de la UE con Gibraltar. Madrid cree que es necesario que haya oficiales españoles controlando la entrada de personas y mercancías, pero también de soldados y material militar.

Conversaciones en paralelo

Parte de los equipos que participan en las conversaciones técnicas sobre el asunto militar participan también en la «negociación civil» del Tratado. Y, en ocasiones, ambas son vasos comunicantes. Eso se ve bien en el delicado tema de la gestión conjunta del aeropuerto. España quiere un uso conjunto del mismo. Pero el Gobierno gibraltareño no quiere permitir que haya control de pasajeros y mercancías hecho por funcionarios de fronteras españoles.

La fórmula de tener unos años como intermediarios a funcionarios europeos de Frontex parecía haber sido aceptada por ambas partes, pero aún no se ha decidido el cómo se hará. España pide presencialidad; Gibraltar, control telemático. A finales del año pasado se estancaron las negociaciones para evitar un Gibrexit duro (la salida sin acuerdo de Gibraltar de la zona europea). El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dio una especie de ultimátum a la parte británica: la propuesta que había presentado la Unión Europea, acordada con España, era generosa y correspondía a Londres aceptarla o no. Pero no es descartable un giro repentino y el anuncio de un acuerdo. Todas las partes son conscientes de que este es año electoral. Albares aseguró recientemente que puede haber novedades «en breve plazo».