La subida de la inflación y de los precios que conlleva han provocado que desciendan las donaciones a los bancos de alimentos, y el de Sevilla, uno de los mayores de España, pide ayuda para poder sostener su labor social, ya que en estos momentos solo tienen recursos para atender peticiones durante tres meses. Una situación complicada, ya que aunque es cierto que en las instalaciones de esta Fundación en Mercasevilla el trasiego es incesante, ahora mismo hay verdaderas dificultades para garantizar que se atienda a todas las personas que necesitan de su trabajo, tras aportar lo básico para alimentarse en 2022 a 43.000 habitantes de todos los puntos de la provincia.

En un rápido recorrido por las naves de almacenamiento de alimentos no perecederos, resume la situación el responsable de Estrategia, Operaciones y Finanzas de la entidad, Juan Manuel Román, que, en esencia, señala que «algunas personas han dejado de donar y otras están donando menos», y eso se traduce en que, para llegar a todos sus rincones de aportación de ayuda han tenido que reducir el tamaño de los lotes que se entregan. Y no es cualquier cosa, porque todo esto se traduce en que, por muchas cosas que haya a la vista para entregar, en las naves del Banco de Alimentos de Sevilla solo hay surtido para los próximos tres meses. Si en tres meses nadie aportase nada o se redujese mucho la ayuda, habría que plantearse cerrar las puertas, y esa premisa ni siquiera se pasa por la cabeza de la gente que desarrolla esta labor solidaria. Y todo el problema se basa en el aumento del coste de «la cesta básica», como define este portavoz lo imprescindible para alimentarse cualquier persona, que, como media en los supermercados, «se ha encarecido del 20 al 22 por ciento, y es una cuarta o quinta parte de lo que se venía donando», de modo que «gente que donaba antes, ahora no puede, y la gente que sigue donando requiere de mucho más dinero para seguir haciéndolo».