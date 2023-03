El PP registrará este viernes en el Parlamento andaluz una nueva proposición de ley para la ordenación de regadíos en el entorno de Doñana, que modifica el texto de la pasada legislatura con una ampliación de la protección del Parque Nacional y que está pactado con Vox, además de incorporar peticiones del PSOE. Los populares llevarán a la Cámara un texto diferente, acordado con Vox, en el que aseguran que se ha trabajado mucho para también «aunar sensibilidades» de los afectados en el Parque Nacional, los propietarios de los terrenos, el Gobierno central, la Junta y los grupos parlamentarios, según dijo el portavoz del PP, Toni Martín.

El texto recoge cuestiones que planteó el PSOE mediante enmiendas en la tramitación de la legislatura pasada, según el PP, que entiende que es «un gesto» para buscar su apoyo, aunque ni un partido ni otro han querido dejar claro si la iniciativa está pactada entre ellos. Fue Vox en rueda de prensa el partido que avanzó la iniciativa, mientras que el PSOE se limitó a decir que han hablado con el PP y que es un asunto que quieren abordar, aunque ha emplazado a la Junta a «asumir su responsabilidad» y negociar con el Gobierno, en palabras de la portavoz socialista, Ángeles Férriz.

A la espera de conocer este viernes el texto registrado, el PP sólo ha adelantado que no es el mismo de la pasada legislatura, que se ha buscado «mejorarlo», ampliar la protección de Doñana y que represente «lo que los distintos grupos pretendían y anhelaban». Ha habido negociación a nivel de grupos y de gobiernos, según el PP, algo fundamental para una asunto que en la legislatura pasada generó una importante polémica por la protección del Parque Nacional y la afectación al acuífero, que incluso llegó al ámbito europeo. Toni Martín no quiso desvelar más detalles «porque no sería justo para todos esos actores que han participado».