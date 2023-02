La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, aseguró este lunes que su departamento y el Gobierno de Juanma Moreno «no va a privatizar la sanidad pública andaluza, no lo va a hacer» ni en los centros, ni en atención primaria ni hospitalaria; considerando que «en campaña no todo vale y lanzar mensajes que puedan incurrir en error a la población es peligroso». Así lo dijo cuestionada por periodistas en Antequera (Málaga) sobre la denuncia pública del grupo de Por Andalucía, respecto a una normativa para «privatizar la atención primaria» en la comunidad al permitir que empresas privadas «utilicen» hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para pruebas u operaciones «concertadas» con la sanidad pública.

García explicó que lo que está haciendo la Junta «es modificar una orden de tarifas del año 1998», la cual mejora, estableciendo «un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la comunidad autónoma andaluza». «Insisto en que este Gobierno no va a privatizar absolutamente nada», señaló García, quien, de hecho, aseguró que «lo que está sucediendo es lo contrario», apuntando, por ejemplo, que Andalucía «no tenía pet tac en tres provincias, Almería, Jaén y Huelva, y va a tenerlo, lo que supone que pet tac que se externalizaban se van a hacer por el SAS». Este nuevo proyecto sobre orden de tarifación para concertación de asistencia sanitaria «mejora al derogado de 1998, no solo en la que actualiza la obsolescencia anterior, sino que aporta otros beneficios», indicó la consejería en un comunicado, apuntando que «contempla todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario --incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada--». Por tanto, incidieron en que «lo que se pretende con este nuevo proyecto de orden es prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos para que llegado el caso estas no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia». Asimismo, indicó que «tener previsto en una norma es obligación de toda administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo pandemias, situaciones de catástrofe, etcétera». La consejera pidió «compromiso y sensatez» y consideró que se pretende «desviar la atención». Piden a Carolina Darias un aumento de las plazas MIR Para la consejera de Salud, Catalina García, «el problema es el déficit de profesionales, no en Andalucía, sino en todo el Sistema Nacional de Salud», señalando que «nos duele la boca de pedir al ministerio el aumento de las plazas MIR, porque se jubilaron 687 profesionales en 2022, 797 en 2023 y de aquí al 2030 serán 6.800 y no tenemos profesionales para sustituir». Por otro lado, precisó que «este año se han quedado fuera de la formación especializada 4.000 licenciados en medicina». Por eso piden a Darias, «que haga una convocatoria extraordinaria».