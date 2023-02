La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) se han aliado como «antídoto» para combatir la soledad no deseada de las personas de más de 55 años en Andalucía. El viceconsejero, José Repiso, y el presidente del Cacof, Antonio Mingorance, firmaron ayer el acuerdo de colaboración para intentar luchar contra el aislamiento de este colectivo, el cual puede tener en su farmacia toda una ayuda para buscar recursos.

La Junta explicó a través de un comunicado que este convenio tiene por objeto identificar a las personas andaluzas de 55 y más años que acuden a la farmacia a retirar su medicación prescrita en posible situación de soledad no deseada y ofrecerles la posibilidad de romper el aislamiento, favoreciendo la promoción del envejecimiento activo y mejora de la calidad de vida y bienestar emocional.

Así, por parte de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no deseada se comprometen a informar y formar, mediante curso on line o webinar, a los farmacéuticos de Andalucía que voluntariamente deseen participar, sobre el 1º Plan Estratégico Integral para personas mayores de Andalucía 2020-2023 y el Protocolo para la detección de la soledad no deseada de las personas mayores (de 55 y más años) en Andalucía.

Además, se implica a atender a las personas mayores derivadas desde las farmacias y detectar las posibles situaciones de soledad no deseada, tanto en los ámbitos familiar y social, como institucional, y el establecimiento de los mecanismos de intervención que se estimen necesarios, facilitando asimismo la información específica sobre los recursos sociales que precise cada una.

Igualmente, por parte del Cacof se comprometen a identificar a las personas que acuden por su medicación a la farmacia y cumplen los requisitos del objeto de este convenio; así como a informar de la existencia del Teléfono de Atención a las Personas Mayores en Andalucía (900 858 381), servicio gratuito gestionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en el marco de las políticas de promoción de la autonomía personal.