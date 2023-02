El expediente para que los Paisajes del Olivar de Andalucía sean declarados Patrimonio Mundial seguirá adelante después de que en la comisión institucional que se celebró este jueves en Jaén quedara claro que no es necesaria la inscripción en el Catálogo Histórico de Andalucía. Éste era el principal escollo recogido en las enmiendas planteadas el pasado 16 de enero por algunas organizaciones agrarias. La Diputación de Jaén, administración impulsora de este expediente en el que participa también la Diputación de Córdoba, tras la consulta realizada a los gobiernos estatal y autonómico, precisó que «ese requisito no era necesario, por lo tanto no se va a exigir en las distintas zonas que se incluyen en este expediente, que van a seguir teniendo las mismas limitaciones que tienen a día de hoy, tanto desde el punto de vista de ser suelo no urbanizable, como de que hay espacios que ya son Bien de Interés Cultural y otros con características muy concretas». A esta inscripción se opusieron Asaja y COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, frenando el expediente al presentar un escrito de alegaciones y entender que la referida inscripción representaba un perjuicio para los agricultores afectados por la protección. Solventadas estas objeciones, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se mostró esperanzado en que «como deseamos todos, el año que viene, en la asamblea general de la Unesco, que está previsto que se celebre en Arabia Saudí en julio, los Paisajes del Olivar de Andalucía sean declarados Patrimonio Mundial». Además de visitas sobre el terreno, el presidente de la Diputación anunció que durante este año también «crearemos una asociación que será el órgano de gestión de esta figura de protección que pretendemos que la Unesco declare el año que viene».

Ahora, la candidatura Paisajes del olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos será evaluada por el Comité del Patrimonio Mundial en París y a lo largo de 2023, miembros de la Unesco se desplazarán a las diferentes provincias andaluzas implicadas para «comprobar que todo lo que se expone en esa documentación coincide con la realidad», avanzó Reyes. La superficie de olivar en Andalucía representa casi la mitad del suelo agrícola de nuestra región, adquiriendo una importancia relevante en la provincia de Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y el sureste de Sevilla. Otros datos que demuestran la importancia del sector son que más de 300 municipios tienen este cultivo como principal actividad, a la que se dedican un millón y medio de hectáreas.