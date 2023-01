La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, espera que se pueda llegar a «buen puerto» en las negociaciones con el Sindicato Médico y que «esta semana» pueda haber «buenas noticias». Así lo indicó este lunes en Bedmar (Jaén) a preguntas de los periodistas sobre las demandas de los profesionales médicos para la mejora de la sanidad pública en la comunidad, donde la citada entidad podría secundar huelga el 27 de enero aunque, además, hay otra en marcha desde el día 20 impulsada por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP).

A esas expectativas sumó la convocatoria de «dos mesas de trabajo para hablar de (Atención) Primaria». Una de ellas, a petición de los sindicatos de la mesa sectorial, el próximo día 26. El 31 de enero, habrá otra con sociedades científicas y colegios profesionales donde la Junta aportará un documento «con todo lo que se ha hecho en Primaria» y lo que se está trabajando. Así, aseguró que están «dispuestos a dialogar y a trabajar siempre para mejorar las condiciones laborales y profesionales y mejorar la Atención Primaria». No obstante, reconoció que «uno de los mayores problemas» del sistema de salud en Andalucía y España «es el déficit de profesionales».

Por su parte, el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), que comenzó el pasado viernes una huelga indefinida en Andalucía, recordó que su paro «continúa» y criticó a la Junta por no contactar con ellos, advirtiendo de que «sería un error» que se les ignorara. A través de un comunicado, el SMP recalcó que no tienen «la menor respuesta» desde la Consejería de Salud y que el diálogo «no será posible» mientras no se les convoque a una reunión.

En otro orden de cosas, los médicos de la sanidad privada de Sevilla se movilizaron este lunes para reclamar una actualización salarial, puesto que las retribuciones «están congeladas desde hace tres décadas», y adecuarlas al IPC. Esta acción nace de las quejas de facultativos, «preocupados por la falta de actualización en los honorarios retributivos por parte de las compañías aseguradoras».