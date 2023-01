En Andalucía, la demora media en Atención Primaria para consulta presencial de Medicina de Familia ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre del 2021 a 3,48 días el 11 de enero de 2023, informó este lunes el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en respuesta a las informaciones que vinculan agresiones a los sanitarios con «colapso» en la sanidad. En Atención Hospitalaria, respecto a la semana anterior (domingo, lunes y martes), las urgencias han crecido en un 0,9%, añade en su nota. Así, 34 de 51 hospitales no están en alta frecuentación y no se ha activado ninguna fase del plan por no haber sido necesario.

El SAS, que descartó que exista «colapso» en ningún nivel asistencial de la sanidad andaluza, rechazó igualmente que las agresiones que han sufrido sanitarios en fechas recientes se deba a ese motivo. «En cualquier caso, aunque los datos reflejan claramente que en Andalucía no hay colapso en ningún nivel asistencial, vincular las agresiones a cualquier motivo ajeno a la falta de civismo y educación, no es de recibo», señala el SAS en un comunicado. Con casi 30.000 profesionales más en el sistema, la tasa de agresiones ha disminuido con respecto a 2018, aseguró el SAS, que cuenta con un plan contra este tipo de situaciones. Por otra parte, el Defensor del Paciente, asociación que defiende los derechos de los pacientes especialmente ante casos de negligencias médicas, recibió el año pasado 2.621 denuncias (386 en la provincia de Córdoba), -201 más-, de las que 91 fueron con resultado de fallecimiento, por encima de la media de la última década. En España esta asociación recibió en ese período 13.611 quejas por negligencias, 455 más que en 2021, de los cuales 699 se relacionaron con la muerte de los pacientes, 71 más, según la memoria anual publicada ayer, en la que hace balance de casos por presuntas negligencias médico-sanitarias.