Los médicos y pediatras de Andalucía se han concentrado a través del Sindicato Médico Andaluz este jueves ante el Palacio de San Telmo para reivindicar "un plan serio de fidelización, captación y mejora que revierta la crisis sanitaria actual".

Esta manifestación ha sido la tercera de una cadena que comenzó el 30 de noviembre del pasado año 2022 y que se prevé extender hasta el próximo 27 de enero si la Junta no responde a las medidas solicitadas para solucionar los problemas de una Atención Primaria "precaria y totalmente saturada".

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, ha subrayado en la concentración que las carencias presentes en materia de sanidad "son comunes a casi todo el territorio español con algunas diferencias entre regiones" y de esto ha concluido que "tenemos una Atención primaria en crisis, que está colapsada y que los pacientes tardan mucho en ser atendidos".

En cuanto a esta situación de colapso, el presidente ha espetado que "las medias son engañosas, pues hay pacientes que tardan diez, doce o hasta más de 14 días en recibir una cita". Una demora que se ha convertido en algo "común" en todas las localidades, "tengan el tamaño que tengan, tanto en grandes grupos urbanos o como cualquier localidad".

En este sentido, Carrasco ha señalado que la Junta "dice que no hay médicos", un argumento que ha considerado cierto en la medida en que "no hay porque se forman pocos, por lo que hay que mejorar la formación". "También hay que mejorar la fidelización, ya que se marchan muchos de ellos", ha resaltado.

Mejoras en las condiciones laborales

Asimismo, el presidente del SMA ha incidido en que existe esta carencia de médicos "porque se van a otro ámbito dentro de la comunidad como el privado". Debido a esta problemática, "se deberían mejorar las condiciones laborales y tomar medidas con visión de futuro para evitar que la situación a la que hemos llegado y venimos denunciando desde hace años se pueda acabar revirtiendo", según ha explicado.

Desde el sindicato han exigido "un plan serio" de captación, fidelización y de mejoras de condiciones laborales que permitan hacer atractiva esta profesión que ha vivido, por primera vez en la historia, cómo en el último examen MIR se quedaron plazas de médico de Atención Primaria sin cubrir.

"Después del esfuerzo que cuesta entrar en la Facultad de Medicinas, sacar adelante la carrera y realizar el MIR es muy significativo que se hayan quedado desiertas plazas de Médico de Atención Primaria", ha apuntado Carrasco.

En respuesta a si los médicos andaluces están peores que los del resto de España, el presidente del Sindicato Médico Andaluz ha señalado que "las transferencias de Sanidad están hechas a las comunidades" y que "hay situaciones muy distintas entre comunidades autónomas en cuanto horario de trabajo y tipo de contrato", aunque "el grueso de la cuestión, que son el tiempo de atención al paciente, las demoras y condiciones laborales, sí que son similares en todas las comunidades autónomas".

Por otro lado, el SMA ha apuntado que, en cuanto a la remuneración, existe "un agravio importante", aunque esta diferencia "ha disminuido con respecto a siete y ocho años". Sin embargo, el presidente del sindicato ha señalado que en Andalucía "tenemos una cuestión diferencial con el resto que sí es importante", los rendimientos variables.

Según han explicado desde la organización sindical, "los rendimientos variables tendrían que pasar a ser conceptos fijos" porque "no podemos estar pendientes de que si la Administración considera que se han cumplido los objetivos adecuadamente y otras cuestiones de tipo complemento que habría que mejorar". No obstante, han insistido en que ese "no es el motivo de las protestas", ya que se centran "en el tiempo para atender a los pacientes y demoras".

Finalmente, Rafael Carrasco ha concluido que los colapsos hospitalarios en esta época del año "son esperables porque aumenta la demanda y las puertas de urgencias se suelen colapsar", aunque ha matizado que "mientras peor sea la situación más posibilidades de que esto ocurra y de peor forma".