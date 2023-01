El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles más recursos económicos y un plan específico para sensibilizar a los jóvenes contra la violencia machista.

Durante su intervención en Málaga en un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Moreno ha lamentado profundamente los últimos casos de violencia machista que se han producido en Andalucía y España a principios de este año, y ha mostrado su preocupación por que a pesar del esfuerzo y de los recursos económicos que destinan las distintas administraciones, no se han conseguido parar los asesinatos y los malos tratos hacia las mujeres y, en mucho casos, hacia los hijos.

Para Moreno, la lucha contra la violencia machista es una tarea del conjunto de la sociedad, y no sólo de una administración, al tiempo que se ha mostrado convencido de que esa lacra no se va a solucionar si los padres no educan en las casas a sus hijos en igualdad de oportunidades.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por que la lucha cotra la violencia de género esté siendo utilizada por algunos partidos "de izquierda" como un instrumento político o traten de "manosearla", cuando se trata de una política de estado, que compete a toda la sociedad.

Ha querido dejar claro que en el presente año, su Gobierno va a destinar "más recursos" económicos que "nunca" a la lucha contra la violencia de género y ha insistido en que hay que trabajar mucho en el ámbito de la educación porque se están percibiendo "comportamientos machistas y violentos" entre jóvenes de 16, 17 o 18 años.

Ante ello, la Junta tiene previsto poner en marcha un plan específico para educar y concienciar a los jóvenes sobre la igualdad entre ambos sexos y la necesidad de luchar contra la violencia machista. Para Moreno, la lucha contra la violencia de género tiene que ser un "esfuerzo de todos y flaco favor hacemos si tratamos de utilizarla políticamente".