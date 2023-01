El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ejerce como "un soldado más de 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP--, y "se comporta como" la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o como el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "cuando le viene bien", en la "estrategia de acoso y derribo" contra el Gobierno de Pedro Sánchez que, en opinión del dirigente socialista, vienen practicando los 'populares'.

Juan Espadas se ha pronunciado así en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha considerado que Moreno "tiene pocas ganas de dar explicaciones sobre su gestión" y sí "muchas ganas de confrontar con el Gobierno de España", de forma que "está en una estrategia política de su partido que no reconoce la legitimidad del Gobierno".

"No la ha reconocido en toda la legislatura", ha enfatizado el líder del PSOE-A, quien ha incidido en que el PP desarrolla una "típica estrategia de acoso y derribo para ganar unas elecciones, lo mismo que hizo" en etapas anteriores, según ha opinado, contra los gobiernos también socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Frente a ello, Espadas ha sostenido que Moreno "debería estar en lo institucional, como presidente de un Gobierno --el de Andalucía-- con los resultados que sacó" en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, "muy concentrado en devolver la confianza a los andaluces" que consiguió en aquella cita con las urnas, "y no en una nueva estrategia de campaña electoral de su partido en España".

"Probablemente, los andaluces votaron --en las elecciones de junio-- a un presidente de la Junta, y no a un militante haciendo campaña electoral por su partido en las próximas elecciones generales", ha añadido en esa línea el secretario general del PSOE-A.

Espadas ha puesto de relieve que el líder del PP-A y presidente de la Junta pasó de obtener "un mal resultado" en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 --pese a lo cual logró gobernar gracias al pacto de gobierno alcanzado con Ciudadanos y al apoyo que recibió de Vox para su investidura--, a recibir "un voto de confianza muy amplio" por parte de la ciudadanía en los comicios del 19 de junio, que se tradujo en una mayoría absoluta de 58 escaños para los 'populares'.

Según ha continuado el líder socialista, "a partir de ahora", Moreno "tiene que demostrar que esa confianza la convierte en resultados en su gestión, en la mejora de la vida de la gente, en resolver problemas no resueltos con anterioridad", y al respecto ha sostenido que "no puede ser" que, cada vez que desde el PSOE-A le preguntan "por su gestión" y "qué va a hacer" con unos u otros asuntos, el presidente de la Junta "responda haciendo oposición de la oposición, diciendo que, 'como ustedes no lo resolvieron, no me pueden pedir cuentas de que lo resuelva yo'".

"Esto no es así: a cada uno le toca lo que le toca", y a Moreno le toca "gobernar y mejorar y resolver cuestiones pendientes de los años de gobiernos socialistas", ha abundado Espadas.

Juanma Moreno y el futuro del PP

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha especulado en torno a la posibilidad de que Moreno optase a liderar el PP a nivel nacional en el caso de que su presidencia, actualmente en manos de Alberto Núñez Feijóo, quedase vacante por un mal resultado en las elecciones municipales de mayo de este año.

En esa línea, y partiendo de la premisa de que sus ideas al respecto "son especulaciones", Espadas ha apuntado que, si al PSOE "le va bien en las próximas elecciones municipales" y obtiene un resultado "muy positivo" como él está "convencido" de que logrará "tanto en Andalucía como en España", de forma que gana dichos comicios, eso generaría "un escenario muy complicado para Feijóo, y para el PP, para enfrentar las elecciones generales que vendrán unos meses a continuación" de las locales.

"Y en el Partido Popular ya sabemos que hoy eres líder, pero mañana te quitan; por cierto, sin primarias, sencillamente porque se reúnan cuatro y así lo decidan", ha comentado Espadas antes de incidir en que "el escenario del PP y de Feijóo no es tan sencillo".

Si las elecciones municipales "no le van bien al PP, y (los 'populares') lo están fiando todo a que les vaya muy bien, probablemente Feijóo no llegue a las generales y, si es así, se abrirán muchos melones" para el que sería "el tercer liderazgo en esta legislatura del Partido Popular" --tras los de Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo--, "y en esos melones sin duda va a estar (Isabel Díaz) Ayuso, y seguramente también estará Moreno", según ha vaticinado Espadas, quien ha remarcado que, "probablemente", eso significaría que la actual fuera la "última legislatura en Andalucía" del presidente de la Junta, realizando política en la comunidad autónoma, según ha concluido.