La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no aclaró este miércoles si el Ejecutivo va a conceder el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán --condenado a 6 años de cárcel por el caso ERE-- después de conocerse que está enfermo de cáncer, si bien dijo que hay respetar sus derechos y le deseó una rápida recuperación. Preguntada por si dentro del PSOE se entendería que no se indultara a Griñán cuando se sabe que está enfermo, la portavoz ha respondido que no solo en este caso, sino en todos, «hay que respetar todos los derechos», recordando que la familia del expresidente y exministro socialista ha solicitado ese indulto.

Además, la ministra portavoz señaló que «se da la circunstancia», «desconocida» hasta ahora, de que «padece una enfermedad». «Por tanto lo primero, es su pronta recuperación, y a él le asisten, como al resto de personas, todos sus derechos», trasladó en una entrevista con RNE. Griñán todavía no ha entrado en prisión para cumplir su condena por malversación al estar pendiente de decidirse si la enfermedad grave sobrevenida que alega incide o no en el cumplimiento de su pena de cárcel, pues la defensa del exdirigente andaluz ha pedido suspender su ingreso en la cárcel por su estado de salud. En ese sentido, el Instituto de Medicina Legal (IML) entregó el pasado martes a la Audiencia de Sevilla el informe correspondiente a la enfermedad grave sobrevenida esgrimida por el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, en demanda de la suspensión de su ingreso en prisión. Después de que el martes por la mañana Griñán acudiese a las dependencias del IML en los juzgados del Prado de San Sebastián, el Instituto de Medicina Legal entregó esa misma jornada y «en mano» su informe, pues la Sección Primera de la Audiencia había pedido que un perito forense informase sobre si la enfermedad grave sobrevenida alegada por el expresidente, un cáncer de próstata, incide o no en el cumplimiento de su pena. Una vez recibido ese informe, que para el IML tiene efectos definitivos, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tendría previsto pedir a la Fiscalía y al PP, personado como acusación popular, que se pronuncien sobre su contenido, antes de emitir su decisión sobre la petición del expresidente andaluz de suspender su ingreso en prisión. En la mañana de este miércoles dichas partes estaban aún pendientes de recibir el documento. Ingresan en la cárcel de Sevilla otros tres altos cargos condenados por los ERE Todo ello, después de que a las 23.59 horas de este pasado lunes expirase el plazo de diez días habilitado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en prisión de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.Todos ellos ingresaron en prisión salvo Griñán y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que padece una enfermedad grave. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, criticó la «hipocresía» del PP andaluz y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante los condenados a prisión, recalcando que se trata de «cacería política» donde «gente honesta que no se ha llevado nada está en la cárcel».