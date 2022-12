Los grupos parlamentarios del PSOE y Por Andalucía han presentado este lunes fuera de plazo en el registro de la Cámara andaluza el escrito para solicitar que se mantengan "vivas" las enmiendas a los Presupuestos de la Junta que fueron rechazadas la pasada semana en comisión.

Se trata de un trámite necesario para su debate y posterior votación en el pleno de la Cámara autonómica para aprobar las cuentas andaluzas, previsto para los próximos miércoles y jueves, después de que el pasado viernes la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos aprobara su dictamen.

Según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, ambos grupos han presentado dicho documento pasadas las 12.00 horas de este lunes, que era el plazo acordado para hacerlo.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dicho esta tarde en Cádiz que espera que la Mesa del Parlamento andaluz acepte finalmente las enmiendas y ha explicado que el viernes el gobierno y la mesa "parece que plantearon" que el registro del Parlamento, que "diariamente" cierra a las 14:00 horas, cerrara hoy dos horas antes.

No obstante, ha señalado que confía en que el resto de las fuerzas que integran la Mesa acepten su tramitación, algo que en su opinión, "sería posible".

No obstante, Espadas ha recordado que el Gobierno andaluz sólo había aceptado una de las mas de 250 enmiendas que el PSOE había presentado al proyecto de presupuestos, que se aprobarán con "el gran rodillo" de la mayoría absoluta del PP-A y su "nula" voluntad de "escuchar y llegar a acuerdos", ha dicho.

Desde Por Andalucía, que presentó 385 enmiendas que fueron rechazadas, han argumentado que lo habitual es que, una vez aprobado el dictamen, se les notifique a los grupos y se les traslade cuál es el plazo que tienen para decir qué enmiendas mantienen "vivas" de cara al pleno, algo que en esta ocasión no ha ocurrido, lo que ha provocado la confusión.

Fuentes de este grupo consideran que la Mesa del Parlamento "tiene que entender que, al no haber notificado el plazo específico como es habitual, haya pasado esto".

En cualquier caso, si la Mesa no lo considerase así, sostienen que el "efecto" en el pleno no es que no se puedan defender las enmiendas, sino que el orden del día se mantendría "intacto" y lo que no podría darse sería la votación en el debate final.

Por su parte, el portavoz del PP, Toni Martín, ha opinado que lo ocurrido "demuestra quien está por atender las demandas de los andaluces y quien no" y ha lamentado que al responsable del PSOE-A, Juan Espadas, "se le ha olvidado Andalucía de tanto pensar en Pedro Sánchez".