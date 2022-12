El PSOE de Andalucía criticó este sábado la «falta de ética» del presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, al «avalar» como candidata a la reelección en Marbella a Ángeles Muñoz, y advirtió de que ahora el futuro de ambos está unido.

El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, dijo del asunto que afecta a la alcaldesa y senadora, «relacionado con corrupción, narcotráfico y blanqueo de capitales», con su marido y su hijastro procesados por una trama criminal internacional. «El futuro de Moreno está unido al de Ángeles Muñoz, y lo demuestra avalando su candidatura», aseveró Pérez, para quien este apoyo a la alcaldesa marbellí evidencia que «son muchos los favores que le debe y no tiene otra salida que respaldarla». Además, incidió en que «Moreno y el PP se abrazan a Ángeles Muñoz» pese a que está «cuestionada en Marbella y en el ámbito nacional como senadora».

Según el PSOE, eso refleja el «nerviosismo del PP, que primero quiso hacer una encuesta para saber si hay desgaste, cuando eso lo sabe todo el mundo», como que «todo es sombra de corrupción relacionado con narcotráfico».

«Hay que tener principios éticos para potenciar el buen nombre de la política y que no esté enturbiada como ocurre con Ángeles Muñoz y el PP en Marbella», reireró. Pérez criticó el aval de Moreno a su compañera marbellí pese a que «miente», -a su juicio- no solo en su declaración de patrimonio, sino también como alcaldesa, porque negó la ejecución de obras ilegales «en una casa con la que dijo no tener relación pero de la que ha sido vista saliendo».