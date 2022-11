La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, aseveró este miércoles que Loles López (PP-A) «no merece» ser consejera de Igualdad tras «equiparar» al PSOE-A con Vox en relación a la violencia de género.

Así lo manifestó la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de unas declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, este pasado martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en las que señaló a preguntas de los periodistas que «los extremos son malos», y a ella no la van a «encontrar en la guerra ideológica entre PSOE y Vox» que atisba en relación a los posicionamientos de ambos partidos ante la violencia de género.

La también vicesecretaria general del PSOE-A replicó este miércoles que, con esas declaraciones, se produjo una «caída de careta» de la consejera, y tachó de «intolerable» que Loles López «equipare a un partido como Vox, negacionista de la violencia machista, a uno que ha contribuido y ha creado junto al movimiento feminista toda la legislación de este país para defender a las mujeres e intentar conquistar la igualdad real», en referencia al PSOE. «Alguien así no merece estar al frente de la Consejería de Igualdad», enfatizó Ángeles Férriz antes de añadir que «la pregunta» ante las declaraciones de Loles López es «qué quiere decir estar en medio cuando asesinan a mujeres o a sus hijos». «¿Qué quiere decir, que le parece bien que las asesinen depende del día, del número, de la época del año, de si le interesa incomodar o no a la extrema derecha?», preguntó la representante socialista, que en esa línea aseveró que en este asunto no debe haber «medias tintas», y «o se está con las víctimas, o con quienes defienden a los verdugos», y no cabe «la equidistancia» agregando que «si alguien se cree este tema, primero debe poner fondos propios».