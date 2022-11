Podemos optó este lunes por salir del silencio para denunciar la crispación interna que vive desde hace meses Por Andalucía, tanto a nivel orgánico como en el grupo parlamentario, una situación de la que responsabilizó a IU y Más País, a los que acusa de incumplir los acuerdos y de intentar «romper» la coalición.

Fue el portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, el que expresó su preocupación por la situación interna de la confluencia formada por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, a los que se sumaron Alianza Verde y Podemos como independientes tras un error en el registro de la marca.

De aquel desacuerdo y de los pésimos resultados electorales de Por Andalucía, que consiguió cinco diputados (uno de IU, uno de Más País y tres de Podemos) vienen las desavenencias actuales, acrecentadas en el grupo parlamentario por decisiones no consensuadas que ha dejado «aislado» a Podemos pese a tener más representantes.

«Nosotros no hemos roto ningún acuerdo como están haciendo otros (por IU y Más País) que están tirando más para romperlo que para cuidarlo», sostuvo Delgado, en alusión al documento firmado entre Podemos e IU sobre el reparto de cargos y de recursos económicos en el grupo parlamentario.

Ese acuerdo, según Podemos, ha quedado en la práctica «invalidado» por las decisiones que toma la denominada mesa de partidos en las que la formación morada está en minoría frente a IU, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo.

«Los acuerdos no se están cumpliendo, no se respetan», ha criticado Delgado, que puso como ejemplo la sustitución de Alejandra Duran (Podemos) en la Mesa del Parlamento por Esperanza Gómez (Más País que, a propuesta de la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto (IU), también ha sido nombrada portavoz adjunta, extremos que no contempla el acuerdo entre Podemos e IU.