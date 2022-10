El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha desvelado este martes que no ha sido invitado al acto que el partido celebrará el sábado en Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre 1982.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, donde ha añadido que no tiene "ni idea" del motivo por el que no ha sido invitado. "Yo no miento ni ahora ni antes ni nunca", ha agregado Guerra, quien ha apuntado, tras ser preguntado sobre si lo ve como una ofensa, que las "ofensas no dependen del que las haga, sino del que las recibe": "Y yo no recibo ninguna ofensa".

"¿Que yo no estaba hace 40 años?, estupendo, habría otros", ha expresado Alfonso Guerra con tono irónico y ha asegurado que no le coge "por sorpresa" el hecho de que no haya sido invitado.