El fundador del Partido Andalucista (PA) y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, ha remitido un escrito al ex presidente socialista de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo para retarle a un «debate en el que tú y yo nos expliquemos» sobre el papel jugado por el PA y el PSOE en la conquista de la autonomía andaluza. «Me brindo en el momento y en el lugar que consideres oportuno», afirma Rojas Marcos.

El fundador del Partido Andalucista responde así al tuit publicado en la cuenta de Rafael Escuredo el pasado miércoles 19 de junio, en el que el ex presidente de la Junta escribió: «Tan importante fue la aportación del andalucismo de Rojas Marcos para Andalucía que, en las elecciones al Parlamento andaluz de 1982, de 109 escaños solo sacó tres». Rojas Marcos se refiere también a la «defensa» que hizo el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, de Escuredo, «por cierto, con la elegancia que tú no has tenido».

Dicho mensaje fue de hecho la contestación de Escuredo al acto protagonizado por Rojas Marcos con el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el que este se comprometió a declarar oficialmente el 4 de diciembre como el Día de la bandera de Andalucía, jornada del año 1977 en la que los andaluces salieron masivamente a las calles en todas las provincias para reclamar la autonomía plena.

Moreno y Alejandro Rojas Marcos mantuvieron un coloquio en la Casa museo de Blas Infante, en Coria del Río (Sevilla), con motivo de la presentación del libro ‘Por un poder andaluz’, sobre la historia del Partido Andalucista, escrito por José Luis de Villar.

En el escrito de Rojas Marcos a Escuredo, al que ha tenido acceso Europa Press, el fundador del PA reconoce que está «sorprendido» por el «desabrido tuit, despreciando al que llamas ‘andalucismo de Rojas Marcos y realmente se llama Partido Andalucista». «Sorprendido --continúa-- porque no es tu estilo y sorprendido porque te desdices de tu afirmación púbica en la Feria del Libro de Sevilla hace unos años reconociendo que era nuestro Partido Andalucista a quien más se le debía en pro de la Autonomía».

En este sentido, el también exalcalde de Sevilla recuerda que esa «afirmación» fue «similar» a la que en su día hicieron Manuel Clavero y Julio Anguita, «lo cual a ellos, como a ti, mucho os honra». «Creo que no tiene mucho interés que use estas letras para defender la memoria de mi partido», continúa Rojas Marcos, que, sin embargo, entiende que «sí lo tiene en beneficio de la gente joven que no vivió nuestra historia».

Por eso, propone a Rafael Escuredo que «ofrezcamos un debate en el que tú y yo nos expliquemos y al que me brindo en el momento y en el lugar que consideres oportuno». «Creo conocerte y no me imagino que, después de la andanada que nos lanzasre, no aceptes mi invitación». «Un abrazo grande, histórico amigo y adversario, a quien Andalucía debe mucho, mucho», concluye el escrito.