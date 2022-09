La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, reprochó este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la decisión de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio por cuanto advirtió que la medida solo beneficia a la Comunidad de Madrid por el hecho del «efecto de la capitalidad». En declaraciones a los medios antes de participar en la conferencia de apertura del curso académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, Montero argumentó que «Madrid intenta imponer un esquema mental por el hecho de ser capital» y se lamentó de que «otros compran ese esquema mental que solo puede beneficiar a la capitalidad».

La ministra de Hacienda reclamó la necesidad de acordar una armonización tributaria en España por cuanto Madrid por «el efecto de la capitalidad, no por el talento, la capacidad de emprendimiento, no por sus políticas públicas, por un diseño radial fruto de nuestra historia y de 40 años de dictadura presenta la mayor concentración de rentas y de patrimonio» del país, mientras que avisó que ese espejo provoca que el resto de comunidades «decidan bajar los impuestos» con la creencia de que pueden emular esa práctica sin ser conscientes de que «el resto no tiene el efecto de la capitalidad».

Montero calificó de «incongruente» que Moreno proponga un incremento de recursos para la financiación de Andalucía mientras que procede a bajar impuestos y consideró que esa iniciativa consecuentemente por cuanto «baje la recaudación» y en paralelo «pedirle mayores recursos, es incoherente, no tiene ningún sentido».

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, apuntó este viernes que la eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía representa el 0,6% de los ingresos de la Junta, y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de lanzar «mensajes demagógicos» que «no cuentan la verdad». Sanz apuntó que la rebaja fiscal, que incluye IRPF, canon del agua y Patrimonio, promovida por el Gobierno de la Junta supondrá que 360 millones de euros «se queden en los bolsillos de los andaluces».

Antonio Sanz defendió también que con la supresión del impuesto de Patrimonio «ha equiparado a Andalucía con Europa» ya que «en ningún país europeo existía este impuesto», salvo en Noruega y Suiza. Sanz lamentó los ataques «de todos los ministros» del Gobierno hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno.