La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado este miércoles en Huelva que "aún no hay fecha" para la campaña de vacunación en Andalucía para la gripe y la cuarta dosis de covid-19, y que "por tanto, "no podrá iniciarse el 26 de septiembre", como ha propuesto el Ministerio de Sanidad, porque están "a la espera de la llegada de las vacunas que proporciona el Estado".

A preguntas de los periodistas durante una visita al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para valorar la puesta en marcha del robot quirúrgico Da Vinci, la consejera ha explicado que "lo que hay ahora mismo es un anuncio por parte del Ministerio de Salud", porque "hubo un acuerdo en la Comisión de Salud Pública de que a partir del 26 de septiembre se podía comenzar la vacunación de la cuarta dosis de la covid".

"Es una fecha flexible y a la que la comunidad autónoma se adapta. Por lo que Andalucía ahora mismo está analizando cómo realizar el proceso, ya que nuestra decisión es vacunar de gripe y de la cuarta dosis de covid-19 a los grupos que le correspondan, pero la campaña no comenzará el 26 de septiembre", ha detallado.

De este modo, la consejera ha reconocido que "aún no hay fecha" porque se está trabajando con la Dirección General de Asistencia Sanitaria para "conjugar la llegada de la vacuna del Ministerio, que no nos han llegado, con las nuestras de la gripe, que llegarán el 19 de septiembre".

En cuanto a cómo se realizará el proceso, la consejera ha explicado que "se tendrá que pedir cita en los centros de salud", aunque ha señalado que durante las primeras semanas "se ponen horario sin cita para que la gente también tenga mayor accesibilidad, toda vez que ha incidido en que en la última semana de septiembre o los primeros días de octubre "se habilitará toda la información".

Menores y covid

Por otro lado, la consejera de Salud ha explicado que la campaña para la recaptación de menores no vacunados se trata de "un trabajo conjunto" de la Consejería de Salud y Consumo con la Consejería de Educación para que a través de las enfermeras escolares y referentes Covid en los colegios, la captación de menores, que están totalmente identificados, que no han terminado la vacunación o no la han iniciado".

De este modo, García ha señalado que dicha campaña comenzará el 15 de septiembre y se desarrollará durante 20 días, en la que se pondrá en contacto con los padres o tutores de esos niños para "posibilitarles, bien terminar o bien comenzar la vacunación".

"Iniciamos con una tasa de vacunación del 50 por ciento y sería bueno elevarla por el bien de los menores y por el bien de los contactos que tienen", ha subrayado la consejera.