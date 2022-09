El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pedro Pacheco ha recordado que pidió el indulto que tiene pendiente de pronunciamiento, sobre la pena de inhabilitación, «antes incluso que los del procés», y tras manifestar que no cree en la «cárcel como medio para reparar», ha señalado que apoyaría el indulto a José Antonio Griñán «y al resto, porque no sería solidario excluir al resto».

En una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, el exalcalde jerezano sobre la situación a la que se podría enfrentar Griñán ha indicado que «tiene un escenario penitenciario bastante bueno», ya que «antes de entrar hay que hacer un estudio sobre cómo está y por ser primerizo, por la edad que tiene y por su trayectoria, este hombre sale en tercer grado antes de dos meses y ya no vuelve más».

No obstante afirmó que el caso de los ERE «es extraño», ya que hay «gente que ha conseguido la libertad pero no han pagado la responsabilidad». «Dice que hubo una presidenta que eximió a la Junta de intervenir como acusadora particular y ¿entonces cómo se reembolsa ese dinero?», preguntó.

En cuanto a su situación, Pacheco explicó que pidió un indulto antes de entrar en la cárcel «porque cumplía las condiciones», aunque no se le concedió. Ahora, tras haber cumplido su pena de prisión, hace dos años pidió un nuevo indulto sobre la pena de inhabilitación».

«Lo que pido es que se me quite esa tara, porque yo he pagado cárcel, no quiero no ir porque ya fui», manifestó en este sentido el exalcalde jerezano, que afirmó que «el Gobierno no tiene por qué administrar justicia, pero como no la espero de los tribunales, me agarro a la ley del indulto». «Ya he pagado todo, en lo material y en lo pecuniario, lo que pido es que se me devuelva una especie de dignidad pisoteada», incidió Pacheco que explicó que pecó de «exceso de confianza» por la contratación de dos asesores «que el Supremo elevó de cuatro a cinco años y medio, lo cual es una barbaridad y creo que no ha habido un caso similar en España». «Creo que no le di importancia a esa denuncia, la que se estaba formando como una especie de gran tormenta».