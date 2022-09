José María González ‘Kichi’, el alcalde de Cádiz, uno de los símbolos de aquel primer Podemos de 2015 que quería asaltar los cielos y que él mismo abandonó hace ya dos años, ha tomado una decisión personal sobre si seguirá o no en la alcaldía. En su ciudad es ya un secreto a voces que no quiere repetir y que no traicionará sus convicciones políticas. En su círculo más próximo confirman que ‘Kichi’ aspira a cumplir su palabra y retirarse de la primera línea de fuego de la política al cumplir dos mandatos, ocho años. Fue su compromiso al llegar y es su «acto de rebeldía» cumplir esta palabra, dice el alcalde, mirando cómo está el panorama de aquel Podemos que huía de la casta y la profesionalización de la política.

El alcalde ha participado en la campaña de las andaluzas junto a Teresa Rodríguez, que logró que Adelante Andalucía haya permanecido con dos escaños en el Parlamento pese a la división de la izquierda y la competencia con Por Andalucía, integrado por Podemos, IU y Más País. Rodríguez sí que repitió un tercer mandato, incumpliendo su compromiso. Sin embargo, ‘Kichi’, que ha estado siempre muy volcado en su ciudad, le ha gustado poco salir de Cádiz como terreno político, descarta ahora otras «aventuras personales». Su decisión, aseguró a este periódico, está tomada y la trasladará cuando corresponda a los órganos de su partido, Adelante, con quienes quiere decidir de forma colectiva qué va a pasar con la candidatura de 2023. Por eso se resiste a dar el titular de su marcha, pide respeto a los órganos del partido y sus compañeros, pero no oculta por dónde encamina sus pasos. Militancia de base «Si decidimos que no voy a repetir mi aspiración es seguir en mi militancia y volver a ser profesor en mi Instituto», asegura. Pero ¿se retira o solo se mueve de cargo? ¿Vuelve de verdad a ser profesor de Secundaria o montará un podcast y hará política de otra forma? ¿Deja el sillón o cambia de sillón? El alcalde de Cádiz se ríe ante la batería de preguntas: «No voy a desaparecer, seguiré militando de forma activa, ayudando, pero no desde la primera línea de fuego. Y profesionalmente sí, volvería a mi Instituto». La llegada de González a la alcaldía de la capital gaditana fue todo un símbolo. En mayo de 2015, el candidato de Podemos logró desbancar al PP de Teófila Martínez después de veinte años como regidora. Lo logró el hijo de un soldador y una empleada doméstica, emigrantes en los años más duros y de regreso a Cádiz en la infancia de ‘Kichi’, gaditano criado en el barrio de La Viña, carnavalero de pro, licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla y profesor de Secundaria con plaza de funcionario. Sus pasos en la política ya venían de antiguo, liberado sindical de Ustea, siempre ha tenido un pie en la actividad sindical y la lucha obrera, curtido en las huelgas del metal que le tuvieron de nuevo al frente el pasado noviembre de 2021. Abrazó el discurso de Podemos y se convirtió en uno de los grandes símbolos de la formación morada en el ámbito municipal. Su vinculación al primer Podemos se rompió en mayo de 2020. Tras muchos encontronazos con la dirección de Pablo Iglesias, algunos sonoros y públicos, y después de que su compañera, Teresa Rodríguez, emprendiera un proyecto autónomo unos meses antes, el alcalde de Cádiz rompía también amarras con el partido. Ambos estaban adscritos a Anticapitalistas y ahora militan en la formación de Adelante Andalucía. El regidor gaditano se quedó en las últimas municipales a un solo concejal de la mayoría absoluta tras concurrir con la marca de Adelante Cádiz. Sus 13 ediles no obstante no le han garantizado un mandato todo lo tranquilo que cabía suponer por las múltiples escisiones y batallas dentro de la izquierda andaluza. La ruptura dentro de Adelante Andalucía con IU, la expulsión de Rodríguez del grupo parlamentario andaluz tras ser calificada como «tránsfuga» y los muchos enfrentamientos en el seno de la izquierda pasaron también su factura al alcalde gaditano, que ha tenido que hacer muchos equilibrios políticos para mantener a flote su proyecto. Su erosión en la ciudad también se ha acusado en este segundo mandato o eso dicen las encuestas. Una marca personal Cuando por sorpresa en noviembre de 2020 por primera vez deslizó que podía incumplir su palabra y seguir un tercer mandato, renunciando en parte a las convicciones políticas que ha llevado a gala en política, las críticas le llovieron por todos lados. Desde su entorno más cercano explicaron que era necesario que diera ese mensaje cuando la guerra estaba abierta en Adelante Andalucía para salvar el proyecto político. ‘Kichi’ llegó como un símbolo de Podemos, pero pronto se convirtió en su propia marca política. Fuentes de Adelante Cádiz aseguran que la decisión está aún por adoptar, insisten en que tienen banquillo y un proyecto político de izquierdas andalucista y colectivo que seguirá más allá del actual alcalde y que es «más necesario que nunca». El regidor insiste en lo mismo. Aunque él se va, el proyecto político continúa «más necesario y más vivo que nunca». Los partidos de la oposición no disimulan su regocijo. Si ‘Kichi’ da un paso a un lado el tablero político municipal cambia mucho, admiten tanto desde el PP como desde el PSOE, ambos partidos con candidatos aún por definir en esta capital andaluza.