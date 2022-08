Un vecino de uno de los barrios más deprimidos de España, las Tres Mil Viviendas (Sevilla) se ha llevado un millón de euros con el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, que ha dejado en Andalucía más de 3,1 millones de euros en premios.

«Tengo los pelos de punta, ha merecido la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo», ha declarado Rafael Llopis, vendedor de la ONCE, que ha confirmado que ha llevado la suerte a una de las barriadas con mayores necesidades de Andalucía.

«Me siento superorgulloso de trabajar en la ONCE, que me dio la oportunidad de encontrar un trabajo a los 50 años y con una discapacidad», ha asegurado este vendedor.

Llopis ha explicado que al barrio de Las Tres Mil, que lidera los índices de pobreza y exclusión de España, «te tienes que adaptar, debes tener cuidado, que te respeten y valoren tu trabajo, pero hay muy buena gente».

Este Extra de Verano de la ONCE ha dejado además varios premios de 400.000 euros en Andalucía, repartidos entre Huelva, Estepona (Málaga), Lanjarón (Granada) y Córdoba.