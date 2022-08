Los 'sin luz' se levantan

Bebés que no concilian el sueño, dependientes que no pueden mover sus camas articuladas, enfermos que se quedan sin respirador, ancianas bloqueadas en sus elevadores eléctricos... Miles de vecinos de barrios de la periferia sevillana que padecen cortes de luz sistemáticos se están agrupando como un nuevo movimiento vecinal. Víctor Manuel López, uno de los portavoces de esta protesta ciudadana, insistía este miércoles en pedirle a todos los periodistas que, aunque no convenga a sus horas de cierre o de emisión de sus informativos, cuando se aprecia el vigor de lo que él considera un «nuevo movimiento vecinal» es en la asamblea que diariamente celebran en el Centro Cívico de la barriada sevillana de La Plata.

En ese centro cívico se cumplirá este jueves una semana de ocupación vecinal en protesta por los prolongados cortes en el suministro eléctrico que han padecido en coincidencia con la ola de calor que ha tenido a Sevilla por encima de los 40 grados durante más de una semana. Allí se congregan vecinos de todas las edades de los populosos barrios de La Plata, Padre Pío, Su Eminencia, El Cerro, Santa Teresa y Tres Barrios, entre otros, que desde hace al menos cuatro años sufren cortes de luz cada verano pero que, este año, ante el aumento de la demanda eléctrica por las elevadas temperaturas, han sido de hasta 18 horas al día durante varias jornadas seguidas, en algunos casos hasta de ocho días consecutivos. Los alrededores del Centro Cívico de La Plata están repletos de pancartas y carteles alusivos al problema, los vecinos han multiplicado su actividad en las redes sociales -el propio Víctor Manuel López ha tratado de contactar por este medio, sin conseguirlo, con el ministro de Consumo, Alberto Garzón- y han repartido pasquines en los que demandan generadores eléctricos provisionales como solución urgente. Los vecinos, han asegurado varios de ellos, han aprendido, con respuestas más o menos absurdas o siguiéndole la corriente, a sortear el robot con el que la compañía eléctrica Endesa atiende las llamadas telefónicas y, de manera automática les informa de que el problema es de la propia instalación particular del vecino que llama y les advierte de que si les envía un electricista tendrá un coste mínimo de 80 euros. El problema, replica López, no es ese ni mucho menos, el problema es que la red de distribución eléctrica de estos barrios, con 50 años de antigüedad en el mejor de los casos, no se ha renovado desde entonces, como han demostrado los cortes de luz esporádicos sufridos durante los últimos años, también en días de invierno. Esta «vulneración de derechos básicos de gente trabajadora que paga todas sus facturas», según López, es lo que está reanimando la plataforma Barrios Hartos, constituida hace años en estas zonas entre los que se encuentran algunos de los más deprimidos de Europa, como Los Pajaritos y La Candelaria, y otros del Polígono Sur, donde estos apagones esporádicos se sufren también desde hace años en coincidencia con el aumento de la plantación de marihuana en pisos, que enganchan a la red eléctrica de manera ilegal y efectúan un consumo excesivo para un hogar. Ese argumento, el de que los apagones se deben al cultivo de marihuana -el pasdo martes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, pidió intervención policial en el Polígono Sur por este problema- es de los que más indignan a los encerrados en el Centro Cívico de La Plata, uno de los cuales trataba de tomárselo con humor: «Por el mismo motivo el narcotráfico debía dejar sin luz la casa de los políticos». La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha emitido un comunicado contradiciendo a Sanz y asegurando que no hay «ninguna evidencia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respalden dicha afirmación» sobre el cultivo de marihuana en pisos. Endesa emitió este miércoles un comunicado en el que asegura que «está ultimando» un nuevo centro de distribución eléctrica en la barriada de Padre Pío. Endesa culpa a los cultivos de marihuana Endesa ha achacado los cortes de suministro eléctrico en algunos barrios de Sevilla a la sobrecarga en la red por las altas temperaturas sostenidas durante muchos días seguidos y al auge de los enganches ilegales asociados al cultivo masivo de plantaciones de marihuana ‘indoor’. Según Endesa, la principal causa de los cortes en la red de baja tensión está en la sobrecarga por las altas temperaturas ya que, aunque las instalaciones están preparadas para aguantar la demanda en condiciones normales, este verano se sobrepasan temperaturas extremas cada día por las olas de calor consecutivas, lo que conlleva un sobrecalentamiento de las instalaciones y, como consecuencia, se funden los fusibles (medidas de protección). La empresa eléctrica también atribuye la sobrecarga de la red al aumento de la demanda debido al auge de enganches ilegales en varias zonas de Sevilla asociados, entre otros, al cultivo masivo de plantaciones de marihuana ‘indoor’.