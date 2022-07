El portal del Distrito Único Andaluz ha publicado este miércoles 20 de julio la tercera adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía para el curso 2022-2023, a la que concurren los estudiantes andaluces que se presentaron a la fase ordinaria de la Selectividad celebrada el pasado mes de junio.

Consulta aquí la tercera adjudicación de plazas en universidades andaluzas

A través de este enlace, los estudiantes pueden acceder a la aplicación de consulta donde deben introducir su DNI y la contraseña que crearon al realizar la preinscripción.

Una vez publicada la tercera adjudicación de plazas, el alumno que ha sido admitido en la carrera de su elección debe matricularse en la titulación asignada (salvo que estén pendientes de la recepción de la documentación). No obstante, si desean modificar la titulación de mejor preferencia, podrán incluir nuevas peticiones que serán atendidas cuando no exista o se agote la lista de espera. En este caso, la matrícula ya no será obligatoria debiendo procederse a realizar una reserva de la plaza adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.

En el caso de ser admitido en segunda preferencia o sucesivas, puede proceder reservando plaza (a la espera de la segunda adjudicación de plazas y sucesivas), haciendo desistimiento o matriculándose en la carrera asignada.

El calendario establece una cuarta y última adjudicación el 25 de julio.