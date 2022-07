El consejero de la Presidencia en funciones y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, instó este martes a los más de dos millones de andaluces mayores de 18 años que no han recibido la tercera dosis de la vacuna contra el covid a que acudan a su centro de salud para hacerlo. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bendodo argumentó que, aunque en Andalucía «no se puede hablar de séptima ola ni hay ningún caso de la variante nueva Centaurus», se está incrementando el número de contagios, por lo que es «recomendable» que se reciba esa dosis «de recuerdo». «Pueden pensar que ya no hace falta porque ya ha pasado el virus o porque la enfermedad ya no es grave. Les pedimos responsabilidad», dijo el portavoz de la Junta, que recordó que se puede pedir cita o acudir directamente al centro de salud a solicitar la vacuna.

Esgrimió tres razones para esta recomendación: que el virus no ha acabado, que la inmunidad va bajando con el tiempo tras la vacunación o la enfermedad y que «las nuevas variantes del virus que vendrán necesitan más inmunidad» para evitar la infección. Insistió en que la nueva variante Centaurus «es más contagiosa pero cursa con más levedad» y advirtió: «Cuando nos relajamos el covid avanza y nos vapulea». Bendodo calificó como «inconcebible» que la tasa de contagio en las personas mayores esté aumentando «a marchas forzadas» y el Gobierno central no permita aplicar la cuarta dosis en este grupo de población, algo que sí ocurre en otros países. «Nos estamos quedando atrás», dijo el portavoz, que llamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a atender las recomendaciones de las agencias sanitarias europeas. También detalló que en una semana la tasa de contagio ha aumentado en Andalucía en 118 puntos y se ha situado en 482 casos por cada cien mil habitantes, «muy por debajo» de la media nacional, que está en 1.255 casos, a pesar de lo cual ha pedido «no caer en la confianza». Aseguró que la atención sanitaria este verano «está garantizada para todos los andaluces estén en el punto que estén de la comunidad» y que para ello el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ofertado más de 18.000 contratos para cubrir las vacaciones del personal sanitario. A ellos se suman, dijo, los más de 12.000 profesionales de refuerzo contratados durante la pandemia y que fueron renovados el pasado mes de abril, lo que permite que se mantenga el funcionamiento de los 1.511 centros de atención primaria de la región.