El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Juan Marín, aseguró este viernes que «mi etapa política ha finalizado» aun cuando reconoció que «he tenido ofertas de ellos», en alusión al PP-A, «y de más gente», aunque precisó que «no he tomado ninguna decisión» sobre su futuro.

Marín indicó que «eso siempre lo voy a apoyar», la presencia de consejeros de Ciudadanos (Cs) en el futuro gobierno que presida Juanma Moreno, aun cuando precisó que «él no me ha preguntado nada, de momento» para apuntar que «si me pregunta le daré mi opinión» y proclamar que «le deseo lo mejor a todo el mundo». «Mi futuro es lo que menos me preocupa», remachó.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz) por su asistencia a la clausura de la 39 promoción de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el vicepresidente andaluz en funciones reflexionó sobre que «mi etapa al frente de Ciudadanos, lo dije la noche electoral, ha finalizado», al igual que dio por concluida su labor como vicepresidente andaluz por cuanto «los andaluces decidieron otro gobierno y eso hay que respetarlo». Sobre los planes de futuro de Moreno como presidente de la Junta, cuyo debate de investidura se ha previsto para los días 20 y 21 de este mes y el 22 sería su toma de posesión, aseguró que «espero que el presidente conforme gobierno a final de julio porque me quiero ir de vacaciones en agosto», al tiempo que expresó su deseo de que «es importante seguir el trabajo que se ha venido desarrollando», para considerar entonces que «repetirán muchos consejeros, no me cabe duda, y habrá otros compañeros que harán magnífico trabajo».

Consejeros en el Gobierno

El deseo expresado por el vicepresidente andaluz en funciones es que «cuando llegue ese momento se trata de colaborar en esa transición, culminando el expediente de relevo para que se haga de la forma que hay que hacerlo», para describir que en su caso «nos encontramos hace tres años y medio con un pendrive sin ninguna información».

Marín consideró sobre la conformación del futuro Ejecutivo autonómico y la presencia de consejeros que han sido de Cs en la 11º Legislatura que «el presidente debe elegir a los mejores para dirigir el futuro gobierno», una reflexión que enmarcó en el hecho de «la incertidumbre en el ámbito económico, subiendo la inflación, con un otoño-invierno con dificultades y en 2023» y reclamar entonces la necesidad de «hacer el mejor gobierno» y abogar por que «en Andalucía quiero gobernando a los mejores, eso significará que tendremos más oportunidades».

La sucesión en Cs

Preguntado por su preferencia para la elección de su sucesor como coordinador de Cs en Andalucía, Marín indicó que «no tengo ni idea de si alguien lo va a hacer, ni tampoco me he preocupado» después de indicar que «asumí mi responsabilidad el día 19», en referencia a su anuncio de dimisión de sus cargos en Cs en la noche de los resultados de las andaluzas.

«El partido tendrá que decidir, la presidenta (Inés Arrimadas) hará una propuesta de nombramiento de coordinador, él tendrá que nombrar a un Comité Autonómico, porque los que fueron nombrados por mí han ido dimitiendo», afirmó Marín.