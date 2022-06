Decía Juan Espadas, el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, el hombre elegido por Pedro Sánchez para intentar recuperar el poder en una federación fetiche para el partido, que había que tirar las encuestas "a la papelera" este 19-J. No sucedió eso. Las urnas confirmaron el vuelco histórico y social que pronosticaban todos los sondeos, otorgaron la mayoría absoluta clara a Juanma Moreno —liberándole de la dependencia de Vox—, y arrebataron al PSOE su condición de primera fuerza y de formación hegemónica. Los electores dieron la espalda con nitidez a quien gobernó la Junta durante 37 años, aunque no le humillaron por completo: su suelo cedió un poco más (hasta los 31 escaños, dos menos que hace cuatro años), pero no se desplomó, como sí indicaban los últimos estudios, los conocidos en esta noche electoral.

Los socialistas apenas podían encontrar resuello en las cifras de estas elecciones autonómicas del 19-J: obtuvieron, con el 97% escrutado, 861.000 sufragios, casi 150.000 menos que en los comicios del 2 de diciembre de 2018. Se deslizaban así a un territorio desconocido, por debajo del millón de votos, algo que jamás había ocurrido. Pero es que el de este domingo fue, sin dudas, el peor resultado en toda su historia del PSOE-A: nunca había tenido 31 diputados, nunca le había sacado el PP 26 actas. Y nunca había perdido en apoyos y asientos en todas las provincias, incluidas Sevilla y Jaén, sus dos graneros más sólidos. En porcentaje, el 24,18% era también la peor marca de todos los tiempos. Espadas, por tanto, cae por debajo del resultado de su antecesora, Susana Díaz, y firma un desastre total. A prehistoria sonaban los 66 diputados y el 52,56% de los sufragios de las primeras elecciones autonómicas, las de 1982, dos años después del referéndum que concedió a la comunidad la vía autonomista por la vía rápida y que sembró las victorias consecutivas del partido. El PSOE-A siempre quedó primero en la tabla en diez de los once comicios celebrados hasta ahora: todos menos los de 2012, en los que ganó Javier Arenas (por solo tres actas), pero no pudo gobernar por la suma de la izquierda. Sánchez, como acostumbra en elecciones autonómicas, seguía el cierre de los colegios y el escrutinio desde la Moncloa. Hasta la sede federal se desplazaron los números dos y tres de la cúpula, Adriana Lastra y Santos Cerdán, más el secretario de Acción Electoral, Javier Izquierdo y otros miembros de la ejecutiva, los ministros de la Presidencia, Hacienda, Sanidad y Ciencia, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Carolina Darias y Diana Morant, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa Simancas.