Yolanda Díaz ha aprovechado su presencia en la campaña andaluza para presentar algunos de los ejes de su futura candidatura. En un acto junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta ha abogado por construir un "proyecto de país" con un "new deal" basado en tres líneas: trabajo digno, reforma fiscal y transformación ecológica. Unas pistas que marcan hacia dónde irá su propuesta política de cara a las elecciones generales de 2023.

En el acto 'Dos crisis, dos gobiernos, dos respuestas', organizado en Sevilla por Economistas frente a la crisis, Díaz ha aprovechado para exhibir una fuerte sintonía con Montero -"en política también se pueden hacer amigas"-. "A veces parece que hay que estar en la confrontación permanente, y no es mi estilo. Pese a estar en el diálogo social y en el centro de las disputas (...) se puede hacer con mucho diálogo, poco ruido y siempre escuchando", ha defendido Yolanda Díaz, en una referencia implícita a sus compañeros de espacio, tras las pugnas continuas abiertas por Podemos dentro del Gobierno, y en línea con el 'proceso de escucha' que emprenderá el 8 de julio bajo la plataforma Sumar.

En su intervención, Díaz ha sacado pecho de la gestión del Ejecutivo durante la crisis, y ha pedido sentar las bases de un proyecto más allá de los factores circunstanciales. "Hemos hecho las cosas muy bien, pero el reto es que la salida que hemos dado con coarácter coyuntural la tenemos que convertir en una gran apuesta pública por la transformación económica y social; una reforma de fondo para mejorar nuestra posición como país", ha defendido la vicepresidenta en Sevilla.

La dirigente ha abogado por presentar un "proyecto de país mirando al futuro, donde la economía crezca pero sempamos qué sectores de la economía deben crecer y cuáles decrecer (...), qué políticas tenemos que dejar al margen porque son fallidas, destructivas, contamiantes". "No podemos desperdiciar esta oportunidad", ha defendido.

El 'new deal' de Yolanda Díaz

La dirigente ha llamado a "caminar hacia un nuevo consenso económico", y ha pedido romper con las políticas ya conocidas en esta materia: "El business as usual, fatal. Miremos hacia adelante. Hemos demostrado que funciona", ha continuado. "Caminemos hacia un new deal del siglo XXI que tiene que ser feminista y verde, con el trabajo en el centro".

El 'new deal' lanzado por Yolanda Díaz está basado en tres ejes explicados por la vicepresidenta. El primero de ellos es el "trabajo digno". La ministra de Trabajo ha pedido "salir del círculo vicioso de la precaridedad". "Hagamos la gran apuesta por el trabajo decente", ha advertido. La dirigente ha pedido un nuevo Estatuto del Trabajo que sea "mucho más amplio" que el actual Estatuto de los Trabajadores, con la idea de que abarque la relación laboral en los nuevos formatos digitales y plataformas, además del teletrabajo y "los cuidados". "Hay que hablar de manera decidida de los cuidados, del tiempo, de la vida; hay que hablar de productividad, de tiempos presenciales y de extenuación de las jorandas laborales. Hay que hablar de cuánto trabajamos, y cómo cuidamos".

En este sentido, también ha llamado a desarrollar el cooperativismo en las empresas para "democratizarlas" y permitir "la participación del trabajo en las empresas", desarrollando así el artículo 129 de la Constitución. Un punto que, ha adelantado, tendrá especial relevancia en la reunión de ministros de Trabajo Europeos que se reúne este jueves en Luxemburgo (EPSCO).

La segunda de las propuestas es la reforma fiscal. Yolanda Díaz ha pedido no equipararlo con una subida de impuestos, al considerar que no es el centro de la cuestión. "Hay que avanzar en una nueva estructura fiscal", ha afirmado. "No va de subir impuestos, va de determinar quién paga impuestos. Habrá que subirle a alguien los impuestos para que las clases medias y trabajadoras podamos bajarles", ha advertido. "La apuesta debe ser firme y debe ser ya", ha proseguido, antes de insistir en su propuesta de crear impuestos extraordinarios para las eléctricas.

Un debate que pretende llevar también a las instituciones europeas, ni más ni menos que a petición del ex presidente del Europarlamento David Sassoli, fallecido repentinamente el pasado enero. "Antes de fallecer Sassoli tuve la oportunidad de tener largas conversaciones con él y él me pedía que diéramos un debate fuerte sobre las reglas fiscales europeas. Me decía Sassoli 'tú puedes hacerlo'. Yo creo que hay que dar este debate. Con mucho rigor. Es muy importante. No volvamos a los viejos consensos, tengamos altura de miras sobre el pacto de estabilidad", ha recordado.

"Hagamos una apuesta de país y defendámoslo en Europa, me parece que es clave". En este sentido, Díaz ha avanzado algunas de las posiciones de su proyecto a nivel internacional, reconociéndose "profundametne europeísta". "Nos vamos a tomar en serio las instituciones eureopas como el BCE para decir que el principal objetivo no puede ser inflación".

El tercero de los ejes del 'new deal' de Yolanda Díaz es la transformación "verde, ecológica, sostenble", que estará subordinada al trabajo. "Eso sí, con la justicia social en el centro". Ha pedido "ser ambicioso en el pacto social europeo y mejorar los fondos de transición justa y dotarle de los recursos imprescindibles". Además, ha pedido un fondo europeo "para poder emprender este salto de época, porque estas grandes transformaciones deben llegar a los hogares y empresas de este país".

Para cerrar su intervención, Díaz ha querido lanzar un mensaje que sintoniza absolutamente con la idea que tiene para su futura candidatura. "Desde posiciones diferentes se puede caminar juntas", ha proclamado, en la que es una bandera para su política de alianzas, para la que ha puesto de ejemplo la convivencia con el PSOE en la coalición: "Lo hemos hecho y tenemos una mochila que nos dice que hacemos más y mejor".