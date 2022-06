Las elecciones andaluzas del 19J están a la vuelta de la esquina y son muchos los electores que han optado en esta ocasión por votar por correo. Concretamente, las solicitudes de este tipo de sufragio se han disparado en esta convocatoria, con 176.598 inscritos, el doble que los registrados en las andaluzas del 2018.

La coincidencia de los comicios con el inicio del verano, las altas temperaturas que llaman a pasar la jornada en la playa y la celebración del puente festivo del Corpus en las provincias de Sevilla y Granada, podrían ser algunas de las causas que han disparado el voto por correo en Andalucía.

Los andaluces tuvieron de plazo hasta el pasado 9 de junio para solicitar esta modalidad de sufragio y ahora han visto ampliado el plazo hasta las 14.00 horas del viernes 17 junio para depositar su voto la oficina de Correos (originariamente el plazo concluía el miércoles 15 de junio).

¿Se puede cambiar el voto por correo?

Una vez solicitado el voto por correo, aunque éste finalmente no se deposite en la oficina de Correos, el elector no puede cambiar su modalidad de voto. Es decir, solo podrá votar por correo y no podrá acudir presencialmente al colegio electoral el día de las elecciones.

¿Tengo que ir a votar a Correos?

En esta ocasión no es necesario depositar el voto en la oficina de Correos. Una vez entregada la documentación electoral, se podrá entregar al cartero el sobre dirigido a la mesa electoral con el certificado de inscripción en el censo electoral y el sobre de la votación, en el que incluirá la papeleta, a cambio de un justificante acreditativo del depósito del voto.

Si se prefiere acudir a Correos, el voto se puede depositar en cualquier oficina de su red. Eso sí, tanto en un caso como en el otro, una vez depositado el voto, al igual que ocurre con el voto presencial, este no se podrá cambiar.