El coste de criar un hijo en 2022 en Andalucía es de 641 euros al mes, un 14% más que en 2018 y, en concreto, 88 euros más, y 160.000 familias, las más empobrecidas, directamente no pueden cubrir este gasto incluido dedicando todos sus ingresos, según un informe de Save the Children. Así lo señaló este martes el director de Save The Children Andalucía, Javier Cuenca, en una rueda de prensa en la que destacó que hay familias andaluzas bajo «la tiranía» de la decisión de si comprar zapatos para su hijo o pagar la luz o comprar fruta, verdura o pescado». De esta manera, cerca del 50% de las familias andaluzas con hijos afrontan «problemas graves para cubrir el coste de la crianza de su hijo». Además, existen unas 400.000 familias donde el gasto de la crianza supera el 50% de sus ingresos.

Ante esta situación, reclamó al nuevo Gobierno andaluz tras las elecciones del próximo 19 de junio que la primera medida debe ser «modificar la Renta Mínima de Inserción y hacerla complementaria al Ingreso Mínimo Vital» y asociar una ayuda a la vivienda a esa renta mínima. Gasto nacional En España, el coste de criar un hijo en 2022 es de 672 euros al mes, un 14,5% más que en 2018 (cuando eran 587 euros), y 900.000 familias, las más empobrecidas, directamente no pueden cubrir este gasto incluso dedicando todos sus ingresos, según el informe de Save the Children. «Cuando nos concentramos en los hogares por debajo del umbral de la pobreza, para un 54% de ellos, el coste de criar a sus hijos e hijas supera los ingresos de los que disponen, tendrían que destinar más del 100% de los ingresos que entran en casa, son unos 900.000 hogares, son casos en los que la crianza es un auténtico drama, muchas veces la pregunta se reduce a: ¿Comen ellos o comemos nosotros?», indicó el especialista en pobreza de Save the Children, Alexander Elu. En la investigación de Save The Children, titulada El coste de la crianza en 2022, se constatan diferencias entre las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, el coste medio de la crianza en Andalucía baja hasta los 641 euros al mes mientras que en Cataluña aumenta a 819 euros. Esto se traduce en que criar a un hijo en Cataluña es hasta un 27,8% más caro que en Andalucía. Además, se observa que el coste de criar a un hijo va aumentando con la edad, pasando de los 556 euros de media para la etapa de 0 a 3 años hasta los 736 euros en la etapa de 13 a 17 años. Según indicó Alexander Elu, esto «choca» con la forma en que se plantean las ayudas a la crianza, que fundamentalmente se concentran en la primera infancia. También aparecen diferencias al analizar el porcentaje de ingresos de los hogares. Así, el estudio revela que para el 20% más pobre de las familias con hijos e hijas el coste de la crianza es «inasumible». Además, para todos aquellos hogares con menos de 31.056 euros anuales, el coste de la crianza representa más de la mitad de sus ingresos. Si bien, el informe muestra que también las familias con ingresos medios encuentran dificultades para cubrir las necesidades de los hijos. En concreto, para los hogares que ingresan entre 31.000 y 36.000 euros anuales, el coste de la crianza supone un 42% de sus ingresos. Por ello, la oenegé de infancia pide que el apoyo a las familias sea una «prioridad pública». «También hay que apoyar la crianza del resto de familias, tender a la universalidad», puntualizó Elu. Respecto a los productos o servicios más caros en la cesta de la crianza en España, el informe de Save the Children sitúa en primer lugar la inversión en la alimentación (que supone el 17,4% del coste), seguida de la conciliación --que incluye la educación infantil o las extraescolares-- (17,3%), los gastos extraordinarios --como regalos o vacaciones-- (14,1%), la educación (13,1%) y la vivienda (12,5%). Además, de los datos se desprende que las partidas de crianza que más han aumentado de precio con respecto a 2018, son las asociadas a los gastos corrientes de la vivienda (con un incremento del 53%), los muebles y enseres (un 30% más) y el ocio y los juguetes (un 25% más). Según indicaron desde la organización no gubernamental, «no puede ser que criar a un hijo en España sea un lujo» y que haya familias que tienen que «elegir entre poner una comida saludable en la mesa o poner unas gafas a su hijo».