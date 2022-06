La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha trasladado este lunes directamente al candidato del PP-A a la reelección como presidente, Juanma Moreno, la intención de su formación de entrar en el Gobierno andaluz si el Partido Popular lo necesitara para gobernar. Moreno le ha replicado que él sólo quiere gobernar en un "pacto y alianza" con los andaluces.

Así se han pronunciado ambos candidatos durante su intervención en el bloque sobre 'Gobernanza: política territorial, financiación autonómica, pactos, desafíos de Andalucía y regeneración' del debate electoral que se ha celebrado en Canal Sur. El asunto de los posibles pactos tras las elecciones ha centrado la mayor parte del tiempo de este bloque.

La primera en sacar el tema ha sido Macarena Olona cuando ha dicho a Moreno que después del 19 de junio va a tener su "mano tendida para llegar a acuerdos sobre políticas y gobierno". "Si tan sólo necesita un escaño o la abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado", ha espetado al candidato popular.

Asimismo, Olona ha llegado a plantear incluso un escenario en el que Vox fuera la fuerza más votada y en este caso ha preguntado a Moreno si estaría dispuesto a ser su "vicepresidente". "Usted tiene que ser honesto con los andaluces y responder si quiere", le ha planteado Olona, insistido en preguntar a Moreno en varias ocasiones si querría ser su vicepresidente, algo que para el candidato popular es un "delirio".

Moreno ha querido dejar claro a la candidata de Vox que su intención es gobernar en "una alianza con los andaluces, en un compromiso y en un pacto donde pueda interpretar la diversidad y pluralidad de esta tierra".

Asimismo, le ha reprochado que Vox no crea en las autonomías y en el autogobierno y ahora ella esté dispuesta a ser vicepresidenta de "un gobierno en el que no cree y quiere destruir". "En términos de coherencia política, no tiene ningún sentido", según ha señalado Moreno, quien ha dicho que Olona "no sabe lo difícil que es gobernar".

"Una declaración de amor"

Tras la intervención de Olona, tomó la palabra el candidato del PSOE-A a la Presidencia, Juan Espadas, para expresar que hemos asistido a una "declaración de amor en toda regla, clara y clarita". Ha augurado "el segundo capítulo del pacto" entre el PP-A y Vox después del acuerdo de la última legislatura: Olona viene a decir "que quiere consolidar ese pacto entrando en el Gobierno".

Juan Espadas ha exigido a Moreno que aclare que, si el PSOE-A es el partido más votado, "repetiría la foto con Vox para ser presidente de la Junta". "Usted es un señor de derecha que hace políticas de derecha y que no ha ganado todavía unas elecciones, pero pactó con Vox para ser presidente de la Junta", le ha dicho.

En este contexto, Espadas ha señalado que los andaluces tienen que decidir el día 19 si quieren un gobierno en el que esté Vox con el PP o un gobierno de progreso liderado por el PSOE-A. "El PSOE sale a ganar y es el partido que puede frenar a la ultraderecha y la derecha", según ha dicho Espadas, quien ha añadido que Moreno no está hablando "claro a los andaluces" sobre si volverá o no a pactar con Vox.

En tono jocoso, Espadas ha dicho a Moreno que está dispuesto a vestirse de "vaca" para ver si lo escucha y responde a su pregunta sobre el posible pacto con Vox.

A Espadas le han llegado réplicas tanto de Moreno como de Olona."Usted sí tiene claro que va a pactar con siete partidos de izquierda y va a subir los impuestos y hacer contrarreformas", ha dicho Moreno al candidato socialista.

Por su parte, Olona ha señalado que los andaluces tienen un extraordinaria oportunidad el día 19 de dar una "patada a Pedro Sánchez en el trasero de Espadas": "No es nada personal, pero usted es el candidato del Gobierno que ha llevado a la ruina y a la destrucción a España".

En su turno de intervención, el candidato de Cs a la Junta, Juan Marín, ha señalado que o de las elecciones sale un gobierno de PP-A y Cs o "volvemos a los líos". Ha indicado que le asombra que Olona ya esté "repartiendo sillones", pero no es de extrañar tras lo que ha ocurrido con el pacto de PP y Vox en Castilla y León.

"Si Moreno y Olona se ponen de acuerdo, supongo que intentará Olona acabar con el estado de las autonomías", según ha dicho Marín, para quien Vox sólo persigue quitar las competencias a las comunidades.

Después de que Olona le reprochara que durante la pandemia del coronavirus se dedicara a hacer "torrijas", Marín ha dicho que las hace "buenísimas" y ha preguntado a la candidata de Vox si sabe hacerlas.

Sobre el tema de los pactos, la candidata de 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, ha indicado que durante la última legislatura, Moreno marcó sus prioridades "apoyándose en Vox" y decidió "hacer los recortes que ha hecho" apoyándose en la "extrema derecha". En su opinión, habrá que decir a la gente para qué "le pedimos el voto y qué utilidad le vamos a dar": Por Andalucía quiere el voto "para gobernar y hacer cosas útiles para los ciudadanos", que merecen un ejecutivo de "progreso y de andalucismo".

La candidata de Adelante Andalucía a la Junta, Teresa Rodríguez, ha pedido a los demás partidos y a instituciones como la Junta y el Gobierno central "respeto" para Andalucía porque "no somos ningún chiste".