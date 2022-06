El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado el "desprecio" del presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a su partido y le ha advertido: "O nos entendemos o gobierna la izquierda". Así, en Marbella, junto a la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, y la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha recordado que fue Vox el partido que "trajo el cambio que nadie había conseguido" en Andalucía en casi 40 años, criticando a la "derechita cobarde que ahora pone cara de asquito cuando nos mira y quiere darnos lecciones".

"Desprecia a Vox en todas sus intervenciones no hablando de Vox, como si no existiese; llevan mucho tiempo con una política de avestruz, haciendo como que no nos ven, lo hicieron en Castilla y León y hoy el vicepresidente es Juan García Gallardo", ha sostenido.

En este sentido, ha añadido: "Despreciar a Vox es un gesto de ingratitud ante los que le hemos permitido gobernar pese a su peor resultado histórico, con 26 escaños --en 2018--; y un gesto estúpido de cara al futuro porque o nos entendemos o gobierna la izquierda".

A juicio de Abascal, el PP "no sabe con quién quiere gobernar" aunque ha ironizado señalando que Moreno quiere "lo mismo que todos: gobernar en solitario". "Dice --ha añadido-- que no tiene ninguna gana de gobernar con nosotros y nosotros ninguna gana de gobernar con ellos pero la democracia es la democracia y la aceptamos, acatamos el veredicto de las urnas pero Moreno no".

"Ha dicho que si no votáis bien, en un nuevo gesto de desprecio hacia los 800.000 andaluces que votaron a Vox en las elecciones generales de 2019, y no tiene mayoría absoluta, igual hay que repetir hasta que votéis bien, como el niño mimado", ha afeado, aludiendo también a "líneas rojas" como el respeto a las leyes y a la Constitución Española. En este punto, ha defendido que pese a que no les gustan "muchas cosas" de la Carta Magna y la cambiarían "mientras sea la letra la cumpliremos y la respetamos; ellos no".

Por su parte, Macarena Olona defendido que su formación tiene al hombre "como compañero, no como enemigo" y ha abogado por "cerrar los chiringuitos ideológicos". Así, ha asegurado: "No criminalizamos a nadie en función de su sexo, no aceptamos unas cuotas que nos hacen personas de segunda. Queremos cerrar chiringuitos ideológicos que han montado a costa de vuestro sudor y esfuerzo".

En su intervención, en la que ha lucido una chaqueta con la frase 'Fuerza y Honor' en su espalda, Macarena Olona ha defendido el papel de la familia: "Sin familias fuertes no hay sociedades fuertes y Vox en Andalucía y en España pondremos la familia como foco, como centro, de todas las políticas públicas".

También ha defendido que con Vox una madre que "roba" a sus hijos, que es "secuestradora", cumplirá "hasta el último día de prisión de su condena, especialmente por el daño a sus hijos, que tienen derecho a estar con su madre, por supuesto, pero también con su padre".

Olona ha reiterado que quiere que los hijos de los andaluces crezcan en esta tierra "y no sigan sufriendo la pena de destierro, porque para encontrar una oportunidad de futuro tienen que marcharse de Andalucía y en no pocos casos al extranjero, como habéis sufrido en esta tierra en la década de los 50 cuando miles de jóvenes tuvieron que emigrar a Cataluña o Alemania".