Los partidos provinciales

No todo lo que quiere Andalucía pasa por la boca de Juanma Moreno, Juan Espadas, Juan Marín, Inmaculada Nieto,Teresa Rodríguez o Macarena Olona. Cuando dentro de diez días se abran las urnas y la comunidad decida su futuro, en la mesa de algunos centros electorales habrá papeletas con el nombre de partidos provinciales que no necesariamente esperan sacar escaño, sino simplemente que se les escuche. En los ‘otros’ comicios del 19-J estarán, entre otras muchas, las reclamaciones de la España Vaciada, que se presenta por Jaén, el toque de atención del ‘Granadexit’, el grito de rabia de los Partidos de Jubilados por el Futuro, Dignidad y Democracia o el experimento europeo de la plataforma Volt en Málaga.

‘Granadexit’, Juntos por Granada

Por muchas razones, Granada no es el Reino Unido, y por tanto no aspira a una salida de ninguna parte. «No somos ni separatistas ni independistas, solo granadinos, nada más», defienden en su página web. A pesar de lo atrevido de su nombre, el partido que encabeza Rafael Ruiz, ex concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gójar entre 2015 y 2019, solo quiere que su ciudad pueda ser independiente de la influencia de Sevilla y Madrid. Una Granada por y para los granadinos.

Si obtiene representación sería el primer partido provincial en la historia democrática andaluza que consigue un escaño por la antigua capital del reino nazarí, aunque por el momento el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) solo le pronostica un 2,6% de los votos en la ciudad y ninguna representación en el parlamento.

Jaén Merece Más

La plataforma España Vaciada llega disparada a las elecciones andaluzas. Tras el éxito que cosechó en Castilla y León en febrero, donde, a través de la marca Soria ¡Ya! consiguió tres de los cinco diputados en la provincia, sus reclamaciones llegan ahora hasta Jaén.

Allí, bajo el nombre Jaén Merece Más, su candidato, Antonio Sánchez-Cañete, apela a la «deuda histórica» que la comunidad tiene con su tierra, y, pese a que no son «un territorio despoblado como Teruel o Soria», sí que piensa que Jaén ha sido «olvidada» por las administraciones. El CIS le otorga ahora mismo la posibilidad de uno de los 11 parlamentarios que reparte la provincia, y su estimación de voto en la región está por encima de la de Ciudadanos, Adelante Andalucía y Pacma.

Volt

En las urnas de Málaga concurrirá Volt, un partido al que el CIS no reconoce ninguna intención de voto pero que se presenta como una plataforma política internacional con un proyecto europeo. En unas elecciones autonómicas, su propuesta es la de abrirse a lo que están haciendo otras regiones en el resto de Europa. Su candidato, Luis Rodríguez Vives, es un politólogo especializado en Comunicación Política e Institucional que ha trabajado en proyectos de transparencia y participación ciudadana.