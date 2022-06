El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos (Cs) a la presidencia, Juan Marín, se enfrenta al primer debate a seis de la campaña electoral andaluza alejado de «la confrontación, la disputa y la pelea» y quiere centrarse en explicar las propuestas de su partido pero también ve necesario que todos los partidos expliquen sus intenciones de pactos tras las votaciones.

«Yo creo que todos deberíamos explicar a los andaluces qué vamos a hacer con su voto el 19J», dijo Marín, quien aseguró que su repuesta ha sido clara: «Yo lo he dicho muy claro, yo quiero reeditar el acuerdo de gobierno actual de coalición de PP y Cs y me da igual la proporción o el número de escaños, porque no va a haber un escaño más valioso que los de Cs».

Así lo dijo este domingo en una atención a medios en El Rocío (Huelva), donde se mostró «totalmente convencido» de que con los votos suficientes «habrá gobierno, presupuesto, normalidad, seguridad y tranquilidad», al igual que lo está de que PSOE y Vox «irán a acoso y derribo ya intentar que las cosas no funcionen», así como lo hicieron con «la pinza a los presupuestos y será muy probable que veamos esta batalla en el debate». Con ambas formaciones, Marín insistió en que no va a pactar. Ni con el PSOE «que pretende devolver la fiscalidad a Andalucía» y tiene un candidato, Juan Espadas, «incapaz de reclamar a Sánchez absolutamente nada para su tierra, cero»; ni con Vox, porque «yo no voy con ellos ni a coger billetes de 500 euros», dijo.

Así, sobre el primer debate a seis de la campaña electoral andaluza, que tendrá lugar este lunes en RTVE, Marín reconoció que «es muy complicado» en 15 minutos poder explicar las propuestas de Ciudadanos, pero para lograrlo, ha dicho que se va a alejar de «la confrontación, la disputa, y la pelea». Así, lo afronta «con mucha ganas de poder explicar qué es lo que pensamos que hay que seguir haciendo en Andalucía, porque lo que hemos hecho ha estado muy bien», valoró, haciendo hincapié en la necesidad de reeditar el gobierno de coalición PP-Cs. «Estoy totalmente convencido y sigo convencido de que vamos a ser determinantes y vamos a poder seguir con este trabajo que hemos hecho durante cuatro años, que ha permitido que Andalucía se convierta en locomotora de España», apuntó Marín, aludiendo a que «hemos dejado a un lado ya la corrupción y otros asuntos que realmente solo avergonzaba a la inmensa mayoría de los andaluces».

Cuestionado por si la tendencia de voto en Andalucía podría repercutir en las próximas elecciones a nivel nacional, Juan Marín ha reconocido el peso de los más de cuatro millones de electores llamados el 19 de junio a las urnas pero ha insistido en que «no podemos votar en clave nacional». Así, incidió en que estás elecciones no son «un trampolín para que Abascal pueda ser presidente de España» y pidió «respeto» porque «los andaluces se merecen que hablemos de Andalucía».

También en clave electoral, Marín fue cuestionado por las palabras del candidato socialista Juan Espadas, quien afirmó que no se abstendría en el caso de que PP ganase en votos. Al liberal, estas declaraciones no le sorprenden puesto que «lo único que intenta es poner las cosas más difíciles, siempre lo ha hecho». Así, Marín aseguró que el PSOE «no hay ninguna diferencia entre el PSOE de Espadas y el PSOE de Susana Díaz», salvo que la exsecretaria general «al menos reclamaba para Andalucía lo que consideraba justo, Espadas ni eso».