El ambiente político en torno a las próximas elecciones andaluzas se caldea a cada día que pasa. Este miércoles, en vísperas de que empiece la campaña electoral, se produjo la primera pugna directa, en torno a un asunto concreto, entre los candidatos, pasando de las divergencias genéricas a algo tan terrenal como el plan de empleo dotado con 50 millones de euros que anunciara la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para Andalucía el pasado martes. El acuerdo del consejo de Ministros no será impugnado por el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «a pesar de que suena un poco feo que el Consejo de Ministros prácticamente 24 horas antes de empezar la campaña electoral aprueba un plan específico para Andalucía, Canarias y Extremadura». Sin embargo, el aspirante a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía aseguró que «me parece estupendo que Canarias y Extremadura tengan un plan de empleo, pero los andaluces no queremos más que nadie, pero no queremos menos que nadie y este plan de empleo el reparto son 60 euros por habitante a los andaluces, 160 euros por habitante en Extremadura y 190 euros por habitante en Canarias», afirmó.

En este sentido, añadió que no quiere que le quiten un euro ni a los canarios ni a los extremeños, «pero lo que sí quiero es que los andaluces tengamos el mismo nivel, si se le da entre 160 y 190, pues que hagan un plan de empleo con entre 160 y 190 euros que son los que corresponden Andalucía y los que nos permite de verdad hacer un plan de empleo serio y riguroso, y no de 50 millones para una población de ocho millones y medio de habitantes». Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lamentó «muchísimo» las críticas del presidente de Andalucía y le pidió, desde Canarias, que rectifique sus palabras y, sobre todo, que ejecute los recursos para políticas activas de empleo. Yolanda Díaz lamentó que el presidente de una comunidad autónoma que tiene unas cifras de paro «muy relevantes», del 19,5%, superando en casi 6 puntos la media estatal, esté criticando a una comunidad autónoma, como Canarias, que tiene unas singularidades por su carácter ultraperiférico y también por sus cifras de paro. Asimismo, reprochó las criticas de Juanma Moreno porque preside un Gobierno que «ha dejado sin ejecutar, por encima del 50%, los recursos públicos de los españoles». Por eso le ha pedido que con el nuevo Plan Integral de Empleo de Andalucía «ejecute y cumpla» con las demandas de los parados y las paradas andaluces. «Me resulta muy difícil comprender qué explicación se le puede dar a un parado o a una parada de Andalucía cuando el Gobierno de España está dirigiendo recursos públicos y su Comunidad Autónoma los deja sin ejecutar», insistió Díaz, quien detalló que el año pasado la Junta de Andalucía dejó sin ejecutar, en políticas activas de empleo, 160 millones de euros y este año 100 millones, 260 millones en total, unas cantidades «muy relevantes», añadió la ministra. Espadas lamenta que solo se haya gastado el 40% de los fondos europeos El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, lamentó este miércoles que sólo se haya ejecutado el 40% de los fondos europeos, compitiendo en desventaja con otras comunidades por «la incapacidad del gobierno andaluz». El líder socialista señaló en Alcalá la Real (Jaén), que «los empresarios llevan desde 2020 esperando que el gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla abra los fondos Feder, que permitirían abrir muchas posibilidades a proyectos que el tejido empresarial tiene en esta provincia y que no puede desarrollar, como sí lo están haciendo sus vecinos de Castilla-La Mancha donde ya tienen acceso a esos fondos». Espadas criticó que el «agujero negro» del Gobierno de Moreno a ha sido la incapacidad para gestionar el presupuesto, los fondos europeos y los planes de empleo, lo que perjudica la economía y el empleo y mina la moral. Por eso recriminó las declaraciones de Moreno y dijo que «no ha sido capaz de invertir el primero y, pese a la alta tasa de desempleo que tenemos, se queda en la gracieta de que le parece poco». Espadas llamó a movilizar el voto al PSOE