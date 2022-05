Los candidatos a las elecciones andaluzas del 19 de junio de los partidos de la esfera de la izquierda han coincidido este viernes en pedir explicaciones a la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, sobre su empadronamiento en la provincia de Granada, una cuestión sobre la que, en cambio, desde el PP-A y Ciudadanos (Cs) en Andalucía no han querido abundar en valoraciones.

En plena precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, este asunto ha centrado parte de las declaraciones de los candidatos a la Junta de las formaciones de izquierda tras una información de la Cadena SER acerca de que Olona se inscribió como vecina del municipio de Salobreña (Granada) el pasado 5 de noviembre, y que lo hizo en un inmueble propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín.

Al respecto, el secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, ha afeado a la cabeza de lista de Vox que concurra a la cita electoral del 19J en "circunstancias de dudosa legalidad", y ha reclamado a Olona, en una atención a medios en El Ejido (Almería), que explique "por qué se está saltando la normativa" cuando "conoce perfectamente el ordenamiento jurídico".

Por su parte, la candidata a la Junta por parte de la coalición 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, ha opinado desde Córdoba sobre dicho empadronamiento de Olona que la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta "ha hecho un Maroto", en alusión al portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, de origen vasco, que en 2019 fue elegido senador por designación autonómica en las Cortes de Castilla y León tras empadronarse en Sotosalbos (Segovia).

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la candidata de Adelante Andalucía a la Junta, Teresa Rodríguez, que en un comunicado ha criticado la "falta de respeto, otra más, de Vox a Andalucía", tras conocerse que la candidata de dicho partido, Macarena Olona, "se ha empadronado fraudulentamente en la casa del presidente de Vox en Granada".

Asimismo, el candidato de la coalición 'Andaluces Levantaos' a la Presidencia de la Junta, Modesto González, ha afeado en otro comunicado el "empadronamiento extraño de una candidata --en alusión a Macarena Olona-- que entiende Andalucía como un cortijo al que venir desde fuera a veranear".

Además, ha anunciado que 'Andaluces Levantaos' solicita a la Junta Electoral de Andalucía que, "una vez aclarado este incidente, considere no elegible a la candidata de Vox, así como que por el Ministerio Fiscal se estudie si ha podido haber falsificación en documento público, puesto que el propio dueño de la casa ha reconocido públicamente que Olona no reside allí, y que han realizado ese empadronamiento ficticio para poder presentarse a las elecciones andaluzas".

Declaraciones de Bendodo (PP) y Marín (CS)

Por su parte, el coordinador de campaña del PP de Andalucía y también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, no ha querido entrar a valorar el empadronamiento de Macarena Olona, sobre el que ha dicho que supone "que los órganos correspondientes decidirán si es correcto o no", y en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha agregado que los 'populares' no se van a "entretener" en "todo el ruido y los líos que tienen todos los partidos", y quieren centrarse "en lo que preocupa a los andaluces".

Asimismo, el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha manifestado que le "da igual la provincia por la que vaya" a presentarse Macarena Olona a las próximas elecciones andaluzas, para añadir, en una atención a medios en Sevilla, que es una candidata "respetable" a la que ha deseado "suerte".

En cambio, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha hablado este viernes en una atención a medios en el Congreso de los Diputados de un "fraude electoral", porque ha considerado que Olona se ha buscado "una residencia ficticia" para cumplir con el requisito formal del empadronamiento, cuando, a su juicio, "todo el mundo sabe" que la dirigente de Vox vive fundamentalmente en Madrid desde 2019 como diputada y secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso.

Respuesta de Olona

Por su parte, la propia Macarena Olona ha mostrado este viernes su extrañeza por el "revuelo" generado en relación con su empadronamiento en la provincia de Granada, y ha criticado que desde la "izquierda y la derecha" se esté apelando al "miedo a Vox".

En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, y a preguntas de los periodistas, Olona no ha entrado a valorar los detalles de dicha información, y se ha limitado a apuntar que ella es diputada por Granada en el Congreso, elegida en dos ocasiones. "Si yo digo que estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma, a veces tengo la sensación de que todavía no me están creyendo", ha indicado.