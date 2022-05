La izquierda andaluza ha acordado "in extremis", unos minutos antes del final del plazo, la coalición para concurrir juntos a las elecciones andaluzas, un pacto que conlleva que Inmaculada Nieto (IU) sea la candidata tras imponerse en el pulso de poder con Podemos, que quería a Juan Antonio Delgado. Las negociaciones se han apurado tanto -el plazo acababa a las 24:00 horas del viernes- que en la Junta Electoral de Andalucía la coalición que consta inscrita no incluye a Podemos, ya que se registró una sin la formación morada porque no llegaban los papeles a tiempo.

El acuerdo entre partidos para la marca 'Por Andalucía' sí incluye a Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, pero la formación morada no está en la coalición registrada oficialmente dentro de plazo, por lo que tendrá que ser la Junta Electoral Central la que decida. Desde la coalición confían en que son cuestiones jurídicas subsanables. El pacto implica la cesión de Podemos de la candidatura a la Junta, algo que desde el partido han dicho que hacen para favorecer la unidad. Inmaculada Nieto contaba con el respaldo del resto de formaciones que se integran en esta unión para las elecciones, mientras que Delgado no reunía ese consenso y hasta última hora estaba abierta la posibilidad de que Podemos e IU fueran por separado a las elecciones. La negociación ha tenido un decisivo trasfondo nacional, con la vista puesta en las futuras coaliciones que se buscarán para las próximas generales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha intercedido para pedir que los partidos "sumaran", y escenificó en la Feria de Abril de Sevilla su apoyo a Inmaculada Nieto, con la que compartió varios paseos. Por su parte, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha defendido que Juan Antonio Delgado era un candidato "increíble" para liderar la coalición. Las negociaciones se han sucedido durante toda la jornada, al más alto nivel, con llamamientos incluidos de IU a Podemos para que se sentaran a la mesa. Delgado ha señalado que "el frente amplio será una realidad en Andalucía" y ha agradecido a Yolanda Díaz y a su equipo su implicación en las últimas horas para cerrar el acuerdo. Podemos tendrá cuatro cabezas de lista (Granada, Cádiz, Córdoba y Huelva), IU tendrá tres (Málaga, Almería y Jaén), y el de Sevilla se reserva para Más País. En el grupo parlamentario, la portavoz será de IU y tendrá una portavocía adjunta y la secretaría del grupo. También queda por escrito en el documento el reparto de las preguntas al presidente, los debates, o las presidencias de eventuales comisiones en la Cámara. IU tendría el puesto en el Consejo de Administración de la RTVA, de senador y en la Cámara de Cuentas, mientras que Podemos se quedaría con la Mesa del Parlamento, el Consejo Audiovisual y la Cámara de Cuentas. Los recursos del grupo parlamentario serán un 60% para Podemos y un 40% para IU. Hay una parte de acuerdo económico que establece que los recursos que se generen estarán relacionados con lo que cada formación gaste en la campaña, sin financiación bancaria.