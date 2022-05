El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Juan Antonio Delgado ha ganado este miércoles las primarias de la formación en Andalucía --su candidatura era la única que se había presentado--, con 4.215 votos, un 71,05% del total de los 5.932 participantes inscritos en el proceso, tras el que ha manifestado que "aspiro a reagrupar a todas las fuerzas de la izquierda progresista" en "una única papeleta" para que "la extrema derecha no entre en las instituciones". "La izquierda no se puede permitir el lujo de ir separados", ha abundado.

Delgado ha comparecido ante los medios para dar a conocer el resultado de las primarias, que el ya candidato por Unidas Podemos para las elecciones autonómicas del 19 de junio ha defendido que han servido para "reafirmar el mandato de construir un proyecto amplio y generoso" que "acabe con los recortes, con la corrupción y con el desmantelamiento de Moreno", y que "saque las políticas de Vox de San Telmo".

"Asumo con humildad y responsabilidad el trabajo" de construir "una Andalucía más justa, más progresista, más verde y más feminista", ha subrayado Delgado. "Voy a trabajar hasta el último minuto --ha abundado-- por un acuerdo con IU, porque soy consciente de la alianza estratégica, y para poder contar con Teresa Rodríguez --líder de Adelante Andalucía--".

"Es a lo que me voy a dedicar en las próximas horas y hasta el último minuto", ha reconocido el candidato de Unidas Podemos, para el que "quedan 46 días" por delante antes de la cita con las urnas. "No hay tiempo que perder", ha señalado, para, a renglón seguido, reconocer que "tenemos tiempo todavía para trabajar" en un "acuerdo amplio". Sobre quién debe ser el candidato a liderar esa lista única de la izquierda, Delgado ha manifestado que "lo importante es ir todos juntos. Eso es lo primordial". "Voy a poner mi grano de arena para lograrlo", porque, ha sentenciado, "la izquierda no se puede permitir el lujo de ir separados".

Las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de confluencia entre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE-A se han prolongado desde semanas antes de la convocatoria electoral. Así, el pasado 28 de marzo se celebró una reunión entre representantes de Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Partido Comunista de Andalucía, Verdes Equo Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz en la que acordaron "poner en marcha un proceso programático conjunto, crear equipos técnicos para seguir avanzando en el proceso de colaboración y trabajar por candidaturas con liderazgos sociales fruto del consenso".