El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a afrontar un "cara a cara" con él, como los candidatos a las elecciones andaluzas de los dos partidos --PSOE-A y PP-A-- "más importantes" de la comunidad autónoma, para abordar los "proyectos políticos" con los que quieren ilusionar a los votantes en los comicios del 19 de junio, así como ha reclamado al líder del PP-A que no pase "de puntillas" sobre sus más de tres años de gestión al frente del Gobierno andaluz.

Son mensajes que el dirigente socialista ha trasladado en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha valorado la convocatoria de elecciones acordada este lunes por el presidente de la Junta para el próximo 19 de junio.

Juan Espadas, que ha considerado "insuficientes" los argumentos esgrimidos por Moreno para justificar el adelanto electoral en Andalucía, ha emplazado al presidente de la Junta a hablar de "cómo ha gobernado" desde enero de 2019 y a hacer un "balance de su gestión punto a punto, sin aditivos, sin falsedades".

Al respecto, el candidato socialista se ha comprometido a "no introducir ni un solo elemento falso en ese análisis", sino basarlo en "objetividad, datos y explicaciones".

En segundo lugar, Espadas ha emplazado a Moreno a hablar de Andalucía, "no sólo de política nacional, del Gobierno de Sánchez, de las políticas de las que quiere hablar el PP", porque "Andalucía se merece un debate propio" que, aunque "no es ajeno al debate político en España, necesita un debate de propuestas propias", y "en ese nos vamos a emplear a fondo desde el PSOE".

"No vamos a permitir que Moreno pase de puntillas o no esté dispuesto a dar la transparencia que requiere examinar su gestión o evaluarla", ha expresado Espadas, quien ha sostenido en esa línea que esta convocatoria electoral "no significa que no haya que dar explicaciones de la gestión o que dar información que lleva solicitada" por la oposición desde hace "meses" al Gobierno andaluz.

Espadas ha emplazado a Moreno a "un debate cara a cara sobre cuáles son los proyectos políticos con los que queremos ilusionar y generar confianza entre los andaluces", y al respecto ha querido dejar claro que los socialistas quieren "hablar de empleo, de jóvenes, de mujeres, de mayores, de servicios públicos, de cómo seguir avanzando en derechos, en transformaciones económicas" y el "reequilibrio territorial que Andalucía necesita".

Argumentos "insuficientes" para el adelanto electoral

Sobre las razones esgrimidas por Moreno para justificar la convocatoria para el 19 de junio, Espadas ha subrayado que un adelanto electoral es "algo excepcional", porque "lo normal es acabar una legislatura", y ha sostenido que los argumentos acerca de que la Junta tiene Presupuestos prorrogados para 2022 que no le permiten afrontar la "alta inflación" de mejor manera a como lo haría con unas cuentas nuevas son "insuficientes" para explicar la convocatoria de elecciones.

Al respecto, el candidato socialista ha subrayado que no hay Presupuestos para 2022 porque el Gobierno andaluz y el propio presidente, Juanma Moreno, "no quiso negociar un buen" proyecto de cuentas para este año con el PSOE-A, al tiempo que ha recordado que Andalucía tiene prorrogados sus Presupuestos desde el pasado 1 de enero, por lo que esa "no era la novedad" este lunes.

En esa línea, ha aseverado que "el problema" para Andalucía "no es que no haya Presupuestos", sino que Moreno "no es capaz de ejecutar los que están prorrogados", y el Gobierno de la Junta "no funciona" y "no es capaz de gestionar esos recursos económicos", según ha abundado Espadas, para quien "no cuela" el argumento de la inflación, que ve "bastante forzado" porque, además, "todos" los gobiernos autonómicos se enfrentan al mismo escenario de precios elevados.

Proyecto de Gobierno "agotado"

Así las cosas, Espadas ha sostenido que "la realidad" es que el "proyecto de gobierno" de Moreno "está agotado, le ha sobrado un año de legislatura", y en los últimos meses, desde que la pandemia dejó de ser el foco de atención, se ha evidenciado que la sanidad pública andaluza adolece de "falta de inversión" por parte del Gobierno de la Junta, y "las listas de espera de la dependencia han seguido creciendo".

El candidato socialista también ha defendido que el desempleo es otra "de las razones por las que Moreno convoca las elecciones", porque las cifras de paro son "mucho peores que las que se encontró" al llegar al Gobierno de la Junta, y "no se está haciendo nada con lo que está en su mano, que es ejecutar los planes de empleo".

Así las cosas, Espadas ha descrito el de PP-A y Cs como "un gobierno vacío, sin proyecto y al que le sobran los recursos económicos y no sabe lo que hacer" con ellos, y con un presidente que "quiere pasar de puntillas sobre su balance de gestión", con una "desinformación general".

Al respecto, Espadas ha denunciado el "falso relato que se ha construido del Gobierno andaluz dentro y fuera" de la comunidad autónoma sobre un supuesto "milagro económico" en la comunidad, y que el Ejecutivo de Moreno "dedica más recursos que ninguno a propaganda, publicidad institucional, abusando del principal medio de comunicación público a su alcance, que es Canal Sur".

Al respecto de esto último, Espadas ha avanzado una "denuncia formal" del PSOE-A "en próximos días" ante el Consejo Audiovisual de Andalucía porque es "inaceptable lo que estamos viendo en Canal Sur", a cuyos profesionales se les dan "indicaciones claras sobre de qué hay que hablar", según ha advertido Espadas, que ha emplazado también a Moreno a que, en los 54 días que quedan hasta los comicios, Canal Sur "cumpla la normativa electoral y se abstenga de dedicar el espacio, tiempo y enfoque que dedica a la valoración permanente del Gobierno andaluz y a la oposición", así como "se recuerde que la primera fuerza política en el Parlamento es el PSOE", y el Gobierno andaluz tenga claro que "a partir de ahora le toca gestionar y no vender o anunciar".