La Junta de Andalucía lamentó este jueves no haber sido invitada al acto que el Gobierno central desarrolló en la estación de Santa Justa de Sevilla, por el 30 aniversario del primer viaje del AVE Madrid-Sevilla. Fuentes del Gobierno andaluz trasladaron a Europa Press que en ese acto --en el que además de la ministra intervino el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz-- «no ha habido presencia de la Junta porque no había sido invitada ni informada previamente», sino que tuvo conocimiento del acto el mismo día. Las mismas fuentes recordaron que hace cinco años, con motivo de los 25 años de la alta velocidad, se celebró un acto similar en Santa Justa en el que participaron el entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz. «Lamentamos que estas cosas ocurran», según las fuentes del Ejecutivo andaluz, que insistieron en que la ausencia de la Junta en dicho acto «no tiene otra motivación que la de no haber sido informada».

Raquel Sánchez celebra el 30 aniversario del AVE Madrid-Sevilla: "Cambió la imagen que teníamos de España" Juntos en unas jornadas A pesar de ello, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, coincidieron al participar ayer en la clausura de la jornada ‘Tres décadas de alta velocidad AVE Madrid-Sevilla: hito de la vertebración y modernidad’, organizada por la Cadena SER. Moreno elogió a los que promovieron el AVE y dijo que 30 años después Andalucía «está preparada para dar un nuevo paso hacia el futuro».